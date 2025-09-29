생분해 소재 PHA 활용…해양환경 보호 공로 인정받아

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ제일제당이 UN피스코가 주최한 ‘2025 SDGs 대상’에서 ‘해양생태계 보전’ 부문 대상을 수상했다고 29일 밝혔다.

‘해양생태계 보전’은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(SDGs) 17개 항목 중 14번째 항목이다. CJ제일제당은 생분해성 소재 개발·생산을 통해 해양환경 보호에 기여한 공로를 인정받았다.

CJ제일제당은 지난 2022년 인도네시아 파수루안 공장에 글로벌 최고 수준의 기술 경쟁력을 토대로 생분해성 바이오 소재인 ‘PHA(polyhydroxyalkanoate)’ 전용 생산라인을 구축하고 양산을 시작했다. 생분해 소재 전문 브랜드 ‘PHACT’도 선보였다.

PHA는 미생물이 식물에서 유래된 성분을 먹고 자연적으로 세포 안에 쌓는 고분자 물질이다. 산업·가정 퇴비화 시설은 물론, 토양과 해양에서 모두 분해된다. 미세플라스틱을 남기지 않기 때문에 석유계 플라스틱을 대체할 차세대 소재로 주목받고 있다. 전 세계에서 CJ제일제당을 비롯한 소수의 업체만 대량 생산할 수 있다.

CJ제일제당은 PHA 상용화 확대에 속도를 내고 있다. 최근에는 코스맥스와 ‘PHA 적용 화장품 용기 개발을 위한 업무협약’을 체결했다. CJ제일제당이 ‘PHACT’ PHA를 적용, 화장품 용기에 적합한 물성의 소재를 개발해 공급하면 코스맥스가 이를 활용해 다양한 제품과 포장재를 개발하는 방식이다.

CJ올리브영, 유한킴벌리, 바닐라코 등 여러 기업과도 협업 중이다. 작년에는 적용 범위를 넓혀 섬유패션 박람회인 ‘프리뷰인서울’에 참가했다. 석유계 소재를 대체할 다양한 분야에서 PHA 적용을 위한 기술 개발도 이어가고 있다.

정혁성 CJ제일제당 BMS 본부장은 “이번 수상은 친환경 경영 및 지속가능 노력을 인정받은 것”이라며 “소비자들이 미세플라스틱에 대한 우려 없이 안심하고 제품을 쓸 수 있도록 PHA의 활용 범위를 확대하겠다”고 말했다.

한편 이번 SDGs 대상을 주최한 UN피스코(한반도평화번영재단)는 국제 사회의 공헌을 조명하는 UN 파트너 NGO로 비영리 공익법인이다.