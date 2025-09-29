쌀 소비 촉진·지역 농업 가치 알리며 응원

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] NH농협은행 경북본부(본부장 김주원)는 25일 경주 화백 컨벤션센터와 APEC 준비지원단을 찾아 ‘2025 APEC 정상회의’ 성공 개최를 기원하며 직원들을 격려하고 간식 나눔 행사를 열었다.

이날 행사에는 경상북도의회 정경민 의원도 함께해 준비 지원단의 노고를 위로하며 의미를 더했다.

농협은행은 떡과 전통 과자, 커피 등을 마련해 응원의 메시지를 전했으며, 특히 우리 쌀로 만든 간식을 제공해 쌀 소비 촉진과 지역 농업의 가치를 알리는 뜻깊은 자리가 됐다.

정 의원은 “세계적 행사를 위해 묵묵히 땀 흘리는 준비지원단 여러분의 헌신에 감사드리며, 경상북도가 세계 속에서 당당히 자리매김할 수 있도록 의회 차원에서도 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

김주원 본부장은 “세계인의 축제인 APEC 정상회의의 성공적 개최는 곧 경북과 대한민국의 위상 제고로 이어질 것”이라며 “농협은행도 지역과 함께 성장하는 금융기관으로서 다양한 방식으로 힘을 보태겠다”고 말했다.

한편, NH농협은행 경북본부는 앞으로도 지역 농업인과 주민을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가고, 국제행사 이후에도 지역경제 활성화의 든든한 지원군이 될 계획이다.