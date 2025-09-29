제7회 예천국제스마트폰영화제 성황리에 폐막

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국내 유일의 스마트폰 영화 축제인 제7회 예천 국제스마트폰영화제가 28일 예천 신도시 일원에서 열린 폐막식을 끝으로 3일간의 여정을 마쳤다.

올해 영화제에는 77개국에서 1,156편이 출품돼 역대 최대 규모를 기록하며 명실상부 ‘세계인의 영화제’로 자리매김했다.

축제는 26일 전야제 성격의 ‘YF 프린지’로 막을 올렸다.

거리 상영회와 영화인 토크, 주민 참여 이벤트가 도심 곳곳을 채우며 지역 상권을 살리고 시민들의 발길을 모았다.

27일 메가박스에서는 한·카자흐스탄 합작 스마트폰 영화 알마티가 개막작으로 상영됐다.

무대에는 임찬익 감독과 배우 이주승, 카자흐스탄 배우 리 나탈리아가 올라 관객과 호흡했다.

같은 날 열린 개막 레드카펫에는 국내외 수상 후보 감독 100여 명과 이준익·강대규 감독, 배우 손종학·이주승, 카자흐스탄 배우 리 나탈리아 등이 참석해 축제의 열기를 더했다.

개막식은 주민과 학생들의 퍼포먼스와 어린이 합창 ‘나는 반딧불’, 양궁 스타 김제덕 선수의 개막 선언, 불꽃놀이가 어우러져 관객들의 환호를 이끌었다.

봉만대 감독과 배우 김혜나, 아나운서 이주영이 사회를 맡은 개막 시상식에서는 영화제가 단순한 상영을 넘어 지역민과 함께 만드는 문화 잔치임을 보여줬다.

축제의 마지막 날인 28일, 한국의 조재준 감독이 연출한 쿠드랴프카에게가 종합대상에 올랐다.

상금 1,500만 원이 수여된 이 작품은 폐막작으로도 상영돼 관객의 큰 박수를 받았다. 해외 작품들도 다수 수상하며 영화제의 국제적 위상을 증명했다.

폐막식 무대에는 배우 최대철과 방송인 박명수가 깜짝 공연을 펼치며 열기를 이어갔고, 봉만대 예술총감독의 총평과 신창걸 집행위원장의 폐막 선언으로 막을 내렸다.

정재송 조직위원장은 “예천국제스마트폰영화제는 매년 성장하며 세계적인 영화제로 자리매김하고 있다”며 “군민과 함께 즐기고 만들어가는 축제가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

김학동 예천군수는 “영화제를 통해 예천이 문화·예술의 도시로 자리 잡고 있다”며 “지역의 소중한 문화 자산으로 발전할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.