기부자에 감사엽서 2,300여 통 발송

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 2025년 제2회 고향 사랑 기금 운용심의위원회를 열고 총 2억 원 규모의 3개 기금 사업을 확정했다고 29일 밝혔다.

군은 지난 8월까지 전국 공모와 자체 공모를 통해 25개의 사업 아이디어를 발굴했으며, 실무부서 검토를 거쳐 지난 3일 심의위원회에서 최종 사업을 결정했다.

이번에 선정된 사업은 2026년 추진되는 ▲드림스타트 ‘행복한 가족만들기’ ▲인지케어앱을 활용한 ‘AI 치매예방 솔루션’과, 2027년 추진 예정인 ▲‘어르신 틀니·임플란트 지원 사업’ 등이다.

군은 또한 추석 전까지 기부자 2,328명에게 감사의 뜻과 기금 사업 선정 결과를 담은 엽서를 발송할 계획이다.

박현국 봉화군수는 “봉화를 사랑해 주신 분들의 따뜻한 기부로 마련된 기금사업은 군 발전과 군민 복지 향상에 큰 보탬이 될 것”이라며 “앞으로도 기부금이 투명하고 의미 있게 쓰일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.