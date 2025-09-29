“조직개편 이후에도 산업-에너지 협력 방안 모색”

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부조직법 개정에 따라 산업통상자원부의 에너지기능이 다음 달 1일 출범하는 기후에너지환경부로 이관을 앞둔 가운데 김정관 산업부 장관이 한국전력 등 전력기관을 찾아 산업-에너지 협력방안을 모색했다.

산업부는 김 장관은 29일 전남 나주 한국전력거래소와 한전 본사를 방문해 전력수요가 급증한 이번 여름에도 안정적인 전력공급을 위해 노력한 현장 직원들을 격려하고 산업-에너지 협력 방안을 논의헸다고 밝혔다.

올해 6~8월 지속된 무더위로 전국 평균기온은 25.7℃로 역대 최고치를 경신하면서 최대전력수요는 지난 8월 25일 총수요 기준 역대 1위 104.1GW(기와와트)로 잠정집계됐다. 또 같은날 시장외(자가용·PPA) 태양광 발전을 제외한 시장수요 기준으로 역대 2위(96.0GW)를 기록했다.

전력거래소는 역대급 수요에 대응, 실시간으로 수급 상황을 점검하고 전력 부족 상황에 대비했다. 한전은 집중호우 등으로 피해를 입은 송전철탑, 변압기, 전주 등 전력설비의 신속한 복구에 총력을 기울였다.

또 산업부 2차관실 산하 조직이 내달 1일 출범 예정인 기후에너지환경부에 이관된다. 이로써 기존 산업부의 에너지정책실, 원전산업정책국, 전력정책관, 재생에너지정책관 등 5개 부서 16과가 기후부로 소속을 바꾼다.

한전, 한국수력원자력, 한국남동·남부·동서·서부·중부 5개 발전사 등 산하 21개 공공기관도 소속이 기후부로 변경된다. 1993년 상공부와 동력자원부를 합친 상공자원부가 만들어진 후 32년 만에 규제 부처가 에너지 정책을 이끌게 되는 셈이다.

내년 1분기 전기요금은 기후부가 정하게 된다. 전기 요금은 한국전력이 산업부에 변경을 신청하고 산업부가 기재부와의 협의를 거쳐 인가하면 바뀌는데, 이 업무를 하는 조직이 모두 기후부로 이관되기 때문이다. 다만, 원전 수출 업무 기능은 그대로 산업부에 남겼고 원전 기술 개발 업무는 과학기술정보통신부가 맡는다.

이에 따라 산업부 장관이 전력기관을 방문하는 것은 마지막 행보일 가능성이 높다.

김 장관은 “올 여름 지속되는 더위와 잦은 호우에도 전력 유관기관 직원들의 노력 덕분에 안정적 수급 관리가 가능했다”고 감사를 표했다.

이어 “치열한 글로벌 경쟁 속에서 우리 기업과 산업이 경쟁력을 유지하기 위해서는 에너지와의 긴밀한 협력이 필수”라며 “그동안 산업과 에너지가 함께 성장하였고 이런 측면에서 산업부와 한전의 동행은 산업과 에너지의 성공의 역사였다”고 언급했다.

그러면서“치열한 글로벌 경쟁 속에서 우리 기업과 산업이 경쟁력을 유지하기 위해서는 에너지와의 긴밀한 협력이 필수”라며 “조직개편 이후에도 산업과 에너지가 협력할 수 있는 방안을 지속 모색하겠다”고 강조했다.