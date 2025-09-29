예수그리스도 후기성도교회 시설서 총격 사건 2명 사망, 8명 부상...피해자 늘어날 수도 총격범 전직 해병대로 밝혀져

[헤럴드경제=도현정 기자]28일(현지시간) 미국 미시간주에 있는 예수 그리스도 후기 성도 교회(모르몬교) 종교 시설에서 총격 사건이 발생, 2명이 숨지고 8명이 다쳤다.

AP·로이터통신 등에 따르면 현지 경찰은 브리핑에서 2명이 숨지고 8명이 다쳤다고 공식 집계했으나, 사망자가 더 늘어날 가능성도 있는 것으로 알려졌다.

사건은 디트로이트에서 북쪽으로 약 90㎞ 떨어진 그랜드블랑 지역에서 일어났다. 현지 경찰에 따르면 총격범은 픽업트럭을 몰고 교회 정문을 들이받았으며 트럭에서 내려 총을 쏘기 시작했다. 당시 교회에는 수백명이 예배에 참석하고 있었다. 총격범은 교회에 불을 지른 뒤 자리를 떴으며, 추격에 나선 경찰과 총격전을 벌이다 사망했다.

총격범은 미시간주 버튼 출신의 40세 남성 토머스 제이콥 샌포드로, 2004년부터 2008년까지 복무한 전직 해병대원으로 확인됐다. 미 해병대는 샌포드가 ‘이라크 자유 작전’의 일환으로 이라크에 파병된 경력이 있다고 확인했다. 수사 당국은 범행 동기를 조사하고 있다.

교회는 화재가 진압될 때까지 몇 시간 동안 불에 탔다. 경찰은 화재로 인해 추가 피해자가 발생할 가능성이 있다고 전했다.

이번 총격 사건은 러셀 M. 넬슨 예수그리스도 후기 성도교회 회장이 별세한 다음날 벌어졌다. AP는 교회의 차기 회장이 승계 서열에 따라 댈린 H. 오크스가 될 것이라 전했다.

한편, 트럼프 미국 대통령은 자신의 사회관계망(SNS) 트루스소셜에 “끔찍한 총격 사건에 대해 보고받았다”며 “(총격) 용의자는 사망했으며, 이는 미국 내 기독교인을 대상으로 한 또 다른 표적 공격으로 보인다”고 게시했다. 이어 “우리나라에서 벌어지고 있는 이 폭력의 유행병은 즉시 종식돼야 한다”고 말했다.