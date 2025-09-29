국내 상장 전 구간 수익률 1위 (레버리지/인버스 제외) 양자컴퓨팅 ETF 최초 순자산 2000억원 돌파, 순자산 1위 지난 3월 상장 이후 누적 수익률 178%

[헤럴드경제=정윤희 기자] 신한자산운용은 지난 3월 상장한 ‘SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 상장지수펀드(ETF)’가 최근 1개월, 3개월, 6개월 수익률에서 국내 상장 ETF 가운데 가장 높은 성과를 기록했다고 29일 밝혔다.

SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF 수익률은 ▷1개월 55.19% ▷3개월 76.87% ▷6개월 116.73%로 집계됐다. 이는 레버리지·인버스를 제외한 국내 상장 ETF 934개 중 1위 기록다.

상장 이후 누적 수익률은 무려 178.09%에 달한다. 특히 같은 날 상장된 동일 테마 상품 대비 많게는 2배 이상의 수익률 차이를 보인 것으로 나타났다.(26일 기준, 한국거래소)

‘SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF’는 국내 양자컴퓨팅 ETF 중 최초로 순자산 2000억원을 돌파키도 했다. 올해 개인투자자 순매수 금액은 약 890억 원으로, 나머지 4개 유사 ETF 합산 순매수 규모의 2배가 넘는다.

‘SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF’는 리게티컴퓨팅(Rigetti Computing), 디웨이브퀀텀(D-Wave Quantum), 아이온큐(IonQ), 구글(Alphabet) 등 글로벌 선도 기업 10곳에 집중 투자하며, 상위 4개 종목이 전체 포트폴리오의 약 70%를 차지한다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 “아직 산업 내 기술 표준이 정립되지 않은 상황에서 ETF를 통한 분산 투자는 리스크를 완화하면서 미래 유망 기업에 효율적으로 투자할 수 있는 방법”이라며 “같은 테마라도 ETF별 구성 종목과 비중에 따라 성과 격차가 크게 벌어질 수 있다”고 말했다.