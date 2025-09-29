29일 임직원에 사내 담화문 가족수당·경력보조금 등 통상임금 합의 “논란 종결하고 앞으로 나아갈 때” 강조

[헤럴드경제=김성우 기자] 최준영 기아 사장이 29일 임직원들에게 보낸 담화문에서 “올해처럼 쉽지 않은 경영환경 속에서도 10년간 이어져 오던 통상임금 논쟁에서 노사 양측이 합의를 도출하는 데 성공했다”고 밝혔다.

완성차 업계에 따르면 앞서 현대차 노사 협상안이 조합원 투표에서 찬성률 52.9%로 통과된 가운데, 최 사장이 직접 메시지를 내고 기아 조합원들에게도 지지를 호소하기 위한 것으로 풀이된다.

최 사장은 “더 나은 미래를 위해 (조합원) 여러분들의 현명한 판단을 부탁드린다”면서 “이번 합의는 지난 10년간 회사를 짓눌러온 통상임금이란 가장 큰 불확실성을 털어낸 사건인 동시에 통상임금 논란 종결로 곧 기아가 미래 투자와 전동화 전환에 속도를 낼 수 있게 된 계기”라고 말했다.

그는 또 “가족수당, 경력보조금, 휴가비 등 다양한 복지수당을 통상임금에 포함했다”며 “통상임금 논란을 종결하고 미래로 향해 나아가기 위한 결단”이라고 강조했다.

이어서 “신규인원충원과 대규모 투자를 통한 오토랜드 근무환경 개선, 근속을 떠나 세대 모두를 아우르는 합의로 더 안정되고 행복한 일터를 만드는 방안을 담아냈다”고 덧붙였다.

최 사장은 “자동차산업과 기아를 향해 이제껏 겪어보지 못한 거센 파도가 몰아치고 있다”라면서 “수많은 악재와 도전 속에서 당장의 생존을 넘어 더 나은 미래로 향하는 지속가능한 길을 찾아야 하는 상황”이라고 전했다.

이어 “그럼에도 어려운 시기마다 힘을 모은 기아 특유의 저력을 발휘한다면 우리 모두가 모빌리티 시대의 주역이 될 것”이라며 “노사 합의안에 여러분 모두의 마음을 모아달라”라고 당부했다.

이번 합의는 노조가 오랜 기간 요구해온 ‘통상임금 범위 확대’가 관철된 동시에, 소급 범위를 지난해 대법원 판결 이후로 제한해 사측도 수조원대 누적 부담을 피했다는 점에서 절충안 성격이 강하다는 평가다. 전동화 전환·미국 관세 등 산업 전환기에 노사가 공동 생존전략을 선택했다는 점에서도 상징성이 남다르다.

앞서 지난 25일 기아 노사가 도출한 2025년도 임금교섭 잠정합의안에는 ‘미래 변화 대응을 위한 공동 특별선언’이 포함된 바 있다. 관세 위기와 전기차 캐즘(대중화 전 일시적 침체기) 등 격변하는 경영환경 속에서 노사 양측이 위기 극복과 미래 경쟁력 확보에 나서겠다는 의지를 공식화한 것으로 풀이된다.

특별선언문에는 ▷안전한 일터 구축을 통한 건강한 근무환경 조성 ▷종업원 간 존중과 신뢰 기반의 조직문화 정착 ▷글로벌 시장 변화에 대한 능동적 대응 ▷지속 성장 위한 공동 노력 등이 담겼다. 아울러 국내 오토랜드를 미래차 산업의 핵심 거점으로 전환하고, 중장기적으로 제조 경쟁력을 강화하겠다는 계획도 포함됐다.

이는 미국발 관세 압박과 전동화 전환기라는 이례적 상황 속에서 노사가 대승적으로 손을 맞잡은 결과로 평가된다.

한편 기아 노조는 29~30일 양일간 2025년도 임금 잠정합의안에 대한 찬반투표를 진행한다. 가결될 경우 이번 합의는 공식 효력을 갖게 된다. 이번 잠정합의안은 2021년부터 5년 연속 무분규 합의를 이어가며 안정적 노사관계의 기조를 마련했다는 점에서도 의미가 깊다.