- 전국 최초-최대 민관 협업 모펀드…5000억원 모험자본, 400여 개 혁신기업 글로벌 도약 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 지방정부 최초로 설립한 공공투자기관 대전투자금융(주)을 통해 전국 최대 규모의 민관 협업 모펀드를 출범시키며, 초일류 경제도시 도약을 본격화했다.

시는 29일 D-유니콘라운지에서 ‘대전 D-도약 펀드’ 결성식을 열고 총 2048억원 규모의 모펀드 출범을 공식 발표했다. 결성식에는 이장우 대전시장, 이호성 하나은행장, 황진선 NH농협은행 대전본부장, 류형주 K-water 부사장, 이승찬 계룡건설 회장을 비롯한 주요 출자자 대표와 지역 혁신기업 관계자 등 100여 명이 참석했다.

대전 D-도약 펀드는 지방정부 주도의 공공투자기관이 설립한 전국 최초의 모펀드로, 공공이 선제적으로 위험을 부담하고 민간 자본을 유치하는 구조를 갖췄다. 이번 결성으로 민간 자본까지 포함해 총 5000억원 규모의 모험자본을 지역 벤처생태계에 공급할 전망이다.

이번 펀드는 하나은행 등 민간 부문이 중심이 되어 출자하고, 대전투자금융(주)이 업무집행조합원(GP)으로 참여했다. 국내 대규모 민관 협업 펀드의 첫 사례로 주목받고 있다.

특히, 민간은행의 출자금에 대한 위험자산가중치(RWA) 규율과 관련해 적용할 선례가 없었던 만큼, 금융감독원과 협의해 세칙을 새롭게 합리화하며 제도적 기반을 개척한 점에서 큰 의미가 있다.

펀드는 ‘투자 중심·성장 중심·지역 중심’이라는 3대 원칙 아래 운용된다. 단순한 재무적 투자가 아닌 기업 성장 단계별 맞춤형 자금 공급, 글로벌 진출 기반 마련, 청년 일자리 창출까지 포괄하는 종합 성장 지원 모델을 지향한다.

자금 운용은 간접투자 70% 이상, 직접투자 20% 내외의 구조로 이루어진다. 간접투자를 통해 수도권 VC와 지역 VC·AC가 공동 출자하는 구조를 마련해 동반 투자 효과를 높이고, 전체 출자금의 200% 이상을 지역 기업에 재투자하는 시스템을 구축했다. 결과적으로 300~400여 개 혁신벤처 기업이 지원을 받을 전망이다.

운용 전략은 ▷대전시 지원 인프라 제공 ▷R&D 협업을 통한 기술 고도화 ▷시장 확장 및 글로벌 네트워크 연계 등 기업 Value-up 지원 체계를 포함한다. 단순 자본 공급을 넘어 기업가치 제고에 초점을 맞춘 점이 특징이다.

투자 대상은 대전의 6대 전략산업(우주항공·바이오·반도체·국방·양자·로봇)과 물산업, 그리고 지역 기반 딥테크 기업이다. 스타트업 초기 단계부터 스케일업, 글로벌 진출 단계까지 10년 장기 운용 전략으로 기업 성장 전 과정을 지원한다.

이를 통해 지역 창업생태계에는 간접투자 3~4천억 원, 직접투자 1000억원 규모 등 총 5000억원의 모험자본이 유입되고, 1600여 개 청년 일자리가 창출될 것이란 기대다. 대전시는 공공성과 수익성을 동시에 추구하는 모범적 공공 VC 모델을 구축한다는 방침이다.

출자자 대표들은 “대전 D-도약 펀드가 지역 혁신기업과 함께 성장하며 수익과 사회적 가치를 동시에 창출하는 사례가 될 것”이라며 기대감을 표했다.

이장우 대전시장은 “대전 D-도약 펀드는 초일류 경제도시로 도약하는 데 필요한 핵심 성장 자본”이라며 “공공이 선도적으로 투자해 민간 자본이 안심하고 참여할 수 있는 선순환 구조를 마련하고, 공공성과 수익성을 동시에 갖춘 새로운 모험자본의 길을 열겠다”고 강조했다.

이어 “결성식 이후 모펀드 규약 협의와 총회를 거쳐 자펀드 출자사업 공고 및 운용사 선정을 마무리하고, 연내 펀드 출자사업을 본격 추진할 계획”이라고 밝혔다.