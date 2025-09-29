국내 대표 중형 세단 29일 판매 개시 선호도 높은 신규 트림 ‘S’ 추가 내놔 12.3인치 클러스터/내비게이션 등 갖춰

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차가 국내 대표 중형 세단 쏘나타의 연식 변경 모델인 ‘2026 쏘나타 디 엣지’를 29일 출시하고 본격적인 판매를 시작한다고 밝혔다.

2026 쏘나타 디 엣지는 기존 고객들의 선호도가 높은 사양들을 실속 있게 구성한 신규 트림 ‘S’가 추가되고 각 트림별로 다양한 편의·안전사양이 기본 적용돼 상품 경쟁력을 높인 것인 특징이다.

S 트림은 엔트리 트림인 ‘프리미엄’을 기반으로 ▷12.3인치 클러스터/내비게이션 ▷후측방 충돌방지 보조(전진 출차) ▷고속도로 주행 보조 ▷1열 통풍시트 ▷듀얼 풀오토 에어컨 등을 기본화해 고객 만족도를 높였다.

현대차는 2026 쏘나타 디 엣지의 프리미엄 트림에 ▷전방 충돌방지 보조(교차로/정면 대향차) ▷스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함) ▷ECM 룸미러 ▷트렁크 리드 조명을 기본 적용해 더욱 편리한 차량 경험을 제공한다.

또한 주력 트림인 ‘익스클루시브’에 ▷원격 스마트 주차 보조 ▷서라운드 뷰 모니터 ▷후측방 모니터 ▷측방 주차거리 경고 ▷후방 주차 충돌방지 보조 등 편의·안전사양을 기본화하고 최상위 트림인 ‘인스퍼레이션’에 나파가죽 시트와 메탈 페달을 기본 적용해 고급감을 더했다.

아울러 현대차는 고객들이 클러스터 및 인포테인먼트 디자인을 변경할 수 있는 ‘디스플레이 테마’를 블루링크 스토어를 통해 구매할 수 있도록 했고 쏘나타의 역대 모델이 등장하는 ‘쏘나타 40주년 디스플레이 테마’도 새롭게 선보였다.

2026 쏘나타 디 엣지 판매 가격은 스마트스트림 가솔린 2.0 모델 ▷프리미엄 2826만원 ▷S 2956만원 ▷익스클루시브 3260만원 ▷인스퍼레이션 3549만원이며, 1.6 터보 모델은 ▷프리미엄 2892만원 ▷S 3022만원 ▷익스클루시브 3326만원 ▷인스퍼레이션 3615만원 ▷N 라인 3674만원이다.

2026 쏘나타 디 엣지 하이브리드의 경우 세제혜택 반영 기준으로 ▷프리미엄 3270만원 ▷S 3371만원 ▷익스클루시브 3674만원 ▷인스퍼레이션 3979만원이다. (※개별소비세 3.5% 적용)

한편 현대차는 2026 쏘나타 디 엣지 출시에 맞춰 마케팅 캠페인과 구매 혜택을 다양하게 마련했다.

현대차는 29일(월)부터 쏘나타(SONATA)에서 S가 빠진 ‘ONATA의 전설 is back’ 디지털 캠페인을 진행한다. 이번 영상은 1990년대 후반 쏘나타의 엠블럼 ‘S’를 간직하면 원하는 대학에 합격할 수 있다는 소문이 사회 현상처럼 퍼졌던 것에서 착안해 고객이 바라는 모든 ‘S’가 이루어지길 바라는 마음을 담았으며 새롭게 추가된 S 트림을 상징적으로 보여주기도 한다.

현대차 관계자는 “2026 쏘나타 디 엣지는 선호도가 높은 필수 사양들을 합리적으로 구성한 S 트림을 추가하고 다양한 편의사양을 기본 적용해 전반적인 상품 경쟁력을 높였다”며 “40년 간 많은 고객분들의 사랑을 받아온 중형 세단 쏘나타를 강화된 상품성과 합리적인 가격으로 경험해 보시기 바란다”고 밝혔다.