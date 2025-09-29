해외 우수 직원 대상 ‘롯데 글로벌 컨퍼런스 for G-LIFT’

[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데가 ‘2025 롯데 글로벌 컨퍼런스 for G-LIFT’를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 롯데월드타워와 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 22일부터 5일간 열렸다. 컨퍼런스는 지난 2023년부터 이어오고 있다. 롯데웰푸드, 롯데백화점, 롯데호텔 등 15개 계열사의 우수 현지 직원 33명이 참여해 4박 5일 일정으로 이론 및 실무 교육을 받았다고 롯데 측은 전했다.

롯데는 글로벌 시장 진출 시 해당 시장에 대한 철저한 분석을 바탕으로 차별화 가치를 제공하기 위해 노력하고 있다고 강조했다. 이에 필요한 글로벌 인재를 확보하기 위해 해외 현지 우수 직원들에게 팀장부터 법인장까지 직급에 맞는 교육 프로그램을 운영 중이다. 현재까지 총 111명이 교육을 이수했다.

롯데는 올해 글로벌 컨퍼런스부터 핵심 역량 교육 과정을 대폭 강화했다. 성과 창출을 위한 리더십 및 커뮤니케이션 역량 강화, 새로운 사업 기회를 발굴할 수 있는 기업가 정신, 롯데 그룹의 이해, 비즈니스 케이스 분석 및 실습 등 교육을 실시했다. 또 신격호 롯데 창업주 기념관, 롯데월드타워, 롯데월드 등 그룹의 주요 사업장을 찾았다. 마지막 날에는 소속된 계열사의 간담회에 참석하고 사업장을 방문했다.

이번 프로그램에 참여한 롯데웰푸드 인도 통합 법인인 롯데 인디아의 프라딥 쿠마르 매니저는 “지난 7월 통합 법인 출범 이후 조직 관리, 성과 창출에 대해 고민하던 중 이번 교육에 참여하게 됐다”며 “다양한 국가의 직원들과 함께 교육받으면서 그룹의 이해도와 핵심 역량을 높일 수 있어 좋은 시간이었다”고 말했다.

신유열 롯데지주 미래성장실장도 오프닝 행사에 참여해 참석자들을 격려했다. 신 실장은 “롯데그룹의 지속적인 성장과 발전을 위해 글로벌 사업의 성과는 중요한 전략 중 하나”라며 “이 자리에 있는 여러분이 글로벌 비전을 실현하는 핵심 리더이자 그룹의 미래를 만들어가는 주역”이라고 강조했다.

롯데 관계자는 “해외 법인의 현지 인재를 꾸준히 육성해 롯데가 진출한 해외 시장에서의 경쟁력을 높이는 동시에 참가자들 스스로가 롯데 브랜드를 알리는 글로벌 앰배서더로서 역할을 할 수 있도록 꾸준히 지원할 것”이라고 말했다.