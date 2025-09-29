TIPS 운영사 선정 후 첫 대규모 행사 10개 스타트업 IR 발표·투자자 교류도

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 지난 26일 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 ‘스타트업 인사이드 2025’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 삼성화재가 지난해 중소벤처기업부의 민간투자주도형 기술창업지원(TIPS) 사업 운영사로 선정된 이후, 회사가 투자한 스타트업 중 10개사가 참여해 기업설명회(IR)를 진행한 자리다.

스타트업 인사이드 2025는 스타트업의 사람·기술·연결 가치를 조명하고, 공유하기 위해 마련된 개방형 교류의 장이다. 이 자리에서 헬스케어, 모빌리티, 인공지능(AI) 등 분야의 기업들이 혁신 기술과 성과를 소개하며, 후속 투자 유치를 위한 발표를 진행했다.

행사에는 삼성화재가 투자한 39개 스타트업의 대표들을 비롯해 중소벤처기업부 창업벤처혁신실장, 주요 벤처캐피털(VC) 관계자, 삼성화재 임직원 등 160여 명이 참석했다. 현장에서는 10개 투자기업의 IR 발표, ‘스타트업 투자환경 변화와 글로벌 진출 전략’을 주제로 한 패널 토론, 기업 부스 운영 등이 진행돼 투자자와 스타트업 간 실질적 협력의 장이 마련됐다.

삼성화재 관계자는 “첫 스타트업 인사이드가 많은 관심과 성원 속에 성공적으로 마무리됐다”며 “앞으로도 헬스케어, 모빌리티, AI를 포함해 다양한 분야의 스타트업을 적극 지원하고, 투자자와 창업자가 연결되는 교류 행사를 지속해서 마련하겠다”고 말했다.