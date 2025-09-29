10월 14일~11월 16일 전국서 축제·공연 주요 공연 210편 통합 홍보…철도 여행 상품 마련

[헤럴드경제=김현경 기자] 가을이 무르익는 10~11월, 전국에서 200여 편의 공연이 찾아온다.

문화체육관광부와 예술경영지원센터는 10월 14일부터 11월 16일까지 전국 각지에서 ‘2025 대한민국은 공연중’을 진행한다고 29일 밝혔다. ‘대한민국은 공연중’은 다양한 공연들이 우리 주변 공연장에서 항상 펼쳐지고 있다는 사실을 국민들에게 알리고, 공연 성수기(10~11월)를 맞이해 문체부가 추천하는 한국 대표 공연들을 국민들이 관람할 수 있도록 정보와 혜택을 제공하는 캠페인이다.

이를 위해 문체부와 예경은 ‘서울아트마켓(PAMS)’, ‘서울국제공연예술제(SPAF)’, ‘리:바운드 축제’, ‘웰컴대학로 페스티벌’ 등 주요 공연 축제, 마켓 등과 함께 각 지역에서 열리는 공연 정보를 더욱 쉽게 접할 수 있도록 전국 주요 공연 210편을 통합 홍보한다.

문체부가 추천하는 대표 공연 210편에는 국·공립기관 주요 공연, ‘2025 문화예술 전국 유통 지원사업’에 참여한 민간 공연, ‘2025 지역 대표예술단체’ 공연, 지역문화재단 및 문예회관 추천 공연 등이 포함된다. 해당 공연들에 대한 정보는 ‘대한민국은 공연중’ 공식 누리집에서 지역별, 분야별로도 확인할 수 있으며, 다양한 주제의 공연 관련 콘텐츠도 공식 누리소통망(SNS) 등을 통해 제공할 예정이다.

‘대한민국은 공연중’ 프로그램 책도 발간해, 전국 200여 곳의 공연장에 배포할 예정이다. 프로그램 책에서는 17개 광역 지자체별로 정리한 공연 작품 정보(일시, 장소, 가격, 출연진 등)를 확인할 수 있으며, 각 공연의 정보무늬(QR 코드)를 통해 바로 관람권을 예매할 수 있는 페이지로 이동할 수 있다.

또한 코레일은 ‘대한민국 공연중’ 기간 공연 관광을 위한 철도 여행 상품을 만들어 코레일 공식 누리집과 코레일 앱을 통해 선보인다. 이번 철도 여행 상품을 통해 공연 최대 30%, KTX 최대 40% 할인을 받을 수 있어 공연 관람이 지역 관광으로 이어질 것으로 기대된다.

아울러 ‘서울아트마켓(PAMS)’, ‘서울국제공연예술제’, ‘리:바운드 축제’, ‘웰컴대학로 페스티벌’ 등과 연계해 다채로운 공연을 알리고 공연 활성화를 뒷받침한다.

한국 공연예술의 국내외 유통을 활성화하기 위해 기업 간 거래를 지원하는 ‘서울아트마켓’은 10월 14일~11월 9일 국립중앙극장, 아르코·대학로 예술극장, 대학로극장 쿼드 등에서 열린다. 이 기간에 팸스초이스(국내 우수작품 쇼케이스, 전막공연), 팸스살롱(공연예술분야 정보 공유), 팸스 부스(예술단체 및 기관 홍보), 팸스스피드데이팅(공연유통을 위한 1:1 사업 미팅) 등을 통해 국내 공연 작품을 유통하고, 국내외 공연예술 관계자들의 소통과 교류를 지원한다.

해외 우수 작품과 국내외 협력 기획 작품을 소개하는 ‘서울국제공연예술제’는 10월 16일~11월 9일 아르코·대학로예술극장, 세종문화회관. 대학로극장 쿼드 등에서 열린다. 연극, 무용, 다원예술 등 10개의 해외 초청작과 예술가, 국내외 기관 등이 협력해 기획한 12개 작품을 만나볼 수 있다.

지역의 우수한 공연 작품을 서울에서 선보이는 ‘리:바운드 축제’는 10월 16일~11월 16일 예술의전당 자유소극장과 서울 자치구 문화재단의 주요 공연장에서 2025년 지역 대표예술단체 중 15개 단체의 작품을 무대에 올린다.

외국인을 대상으로 국내 공연콘텐츠를 홍보하는 공연관광 축제인 ‘웰컴대학로 페스티벌’은 9월 26일~11월 2일 대학로 일원과 명동, 국립중앙박물관 등에서 웰컴씨어터(공모를 통해 선정된 공연 홍보)와 웰컴프린지(야외 거리공연), 공연관광마켓 등을 진행하고 있다.

최휘영 문체부 장관은 “‘대한민국은 공연중’은 공연 성수기를 맞이해 우리 국민들의 공연 관람 기회를 높이기 위해 준비한 캠페인”이라며 “전국의 공연들과 주요 축제·마켓을 유기적으로 연계하고, 관객들과 활발히 소통하며 공연예술의 활성화에 기여하기를 기대한다”고 밝혔다.