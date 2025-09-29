2024년 이후 피해 건수·금액 증가 추세 주로 이메일 해킹해 사기계좌 송금 유도 금감원 “예방 대책 4분기 중 공통 적용”

[헤럴드경제=김은희 기자] 국내 무역회사가 외환 무역사기 거래로 4년여간 1000억원대 피해를 본 것으로 나타났다.

29일 금융감독원에 따르면 2021년부터 2025년 상반기까지 은행 송금 과정에서 발생한 무역사기 피해 규모는 총 1591건, 9584만달러(약 1330억원)로 집계됐다.

사기 피해 건수는 2021년 438건에서 2022년 334건, 2023년 314건으로 다소 감소했으나 2024년(329건) 이후 증가세로 전환됐다. 올해 상반기 피해 건수만 176건이었다.

사기 피해 금액도 2024년 들어 전년 대비 104% 급증했다. 평균 피해 금액도 2021~2023년 5만달에서 2024년 6만1000달러(거액 2건 제외)로 증가하는 추세다.

피해 유형별로는 이메일 해킹을 통한 허위 계좌 송금 유도가 1518건(95.4%)으로 대부분을 차지했다. 무역 중개·인증 등을 빌미로 한 수수료 편취 사기(73건·4.6%)도 꾸준히 발생했다.

피해업체 상당수는 거래 상대방의 미입금 통보나 대금 독촉을 받고서야 뒤늦게 사기 사실을 인지한 것으로 파악됐다.

국가별로는 미국, 영국, 중국, 홍콩 등 상위 4개국이 전체 피해액의 60% 이상을 차지했다. 최근에는 베트남, 아랍에미리트(UAE), 포르투갈 등으로 확산하는 추세다. 수취인 국적과 송금 계좌 국적이 일치하지 않는 경우가 24%에 달했는데 UAE와 포르투갈 계좌가 빈번히 이용된 것으로 확인됐다.

금감원 관계자는 “외환 무역사기는 해외 송금 후 피해 금액 회수가 어렵기 때문에 사전 확인이 무엇보다 중요하다”고 당부했다.

금감원은 주요 은행과 협의해 모니터링 기준 정비, 고객 안내 강화 등 예방 대책을 4분기 중 공통 적용하기로 했다.