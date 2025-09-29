정릉2동 지역사회보장협의체, 홀몸어르신가구 20가구 초대해 경로잔치 및 행복꾸러미 나눔 정릉3동 지역사회보장협의체, 취약계층 90가구에 선물꾸러미 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로) 전역에서 다가오는 추석 명절을 맞아 소외된 이웃과 따뜻한 정을 나누는 다양한 활동이 이어지고 있다.

지역사회보장협의체, 봉사단체, 복지기관 등 주민이 직접 참여하는 민관협력 행사를 통해 취약계층에 실질적인 도움을 전하고 공동체의 연대를 한층 강화하는 계기가 되고 있다.

정릉2동, 어르신 초청 ‘정(情)나눔잔치’ 개최

정릉2동 지역사회보장협의체(공공위원장 이선하, 민간위원장 김성자)는 지난 26일 ‘함께해서 행복한 한가위, 정(情)나눔잔치’를 열고 홀몸어르신 20가구를 초청해 다채로운 명절 행사를 진행했다.

1부에서는 웃음치료 강사와 함께하는 스마일 체조와 건강 박수 프로그램으로 어르신들의 활기찬 일상을 응원했고, 2부에서는 예쁜어린이집 원아들의 동요 공연, 코미디언 방일수의 트롯 무대, 색소폰 동호회의 재능기부 공연이 이어져 풍성한 즐거움을 선사했다.

협의체 위원들은 송편·유과·김·참기름 등 8종 식료품을 담은 ‘행복꾸러미’를 직접 제작해 전달했으며, 앞서 교육받은 캘리그라피 실습을 활용해 ‘건강하고 행복하세요’, ‘사랑합니다’ 등 따뜻한 문구를 담은 액자도 함께 전했다. 한 어르신은 “특히 긴 연휴라 마음이 허전했는데 공연도 보고 선물도 받아 외롭지 않은 추석이 될 것 같다”라고 감사의 마음을 전했다.

김성자 위원장은 “추석을 앞두고 정성과 따뜻한 마음을 담아 준비한 나눔 잔치가 어르신들께 작지만 큰 기쁨이 되길 바라며 앞으로도 지역 주민들을 위한 나눔과 복지를 실천하겠다.”라고 밝혔다.

정릉3동, 취약계층 90가구에 명절 선물꾸러미 전달

정릉3동 지역사회보장협의체(위원장 김정자)는 추석을 앞두고 관내 저소득 가구 및 홀몸 어르신 등 취약계층 90가구에 식료품 꾸러미를 전달했다.

이번 꾸러미는 장기 보관이 가능한 식품들로 구성해 긴 연휴 기간에도 안정적인 식사를 지원하고자 마련됐다. 특히 동 복지대학 공동체 활동에서 주민들이 직접 제작한 ‘비즈공예 팔찌’도 함께 전달했는데, 여기에는 주민센터 연락처를 담아 위급 상황 시 빠르게 도움을 받을 수 있도록 했다.

김정자 위원장은 “작은 선물이지만 이웃과 마음을 나누는 따뜻한 계기가 되길 바란다”라며 “앞으로도 지역 내 취약가구를 위한 다양한 지원책을 고민하겠다”라고 말했다.

정릉3동 지역사회보장협의체는 지역 내 저소득가정, 독거노인, 장애인 등 다양한 취약계층을 위해 맞춤형 복지사업을 지속적으로 전개하고 있으며, 앞으로도 취약가구에 대한 지원과 관심을 이어갈 계획이다.

정릉4동 한마음공동체, 백미 150포 기부로 온정 나눔

정릉4동 한마음공동체는 지난 24일 다가오는 추석을 맞아 백미 10kg 150포를 정릉1·2·3·4동 주민센터와 정릉4동 성당에 기부했다.

1993년 지역 주민들이 뜻을 모아 창립한 한마음공동체는 지난 30여 년간 총 5억 5천만 원 이상의 후원금을 조성하며 꾸준히 쌀, 생활비, 장학금 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐왔다. 올해만 해도 설 명절 백미 기부, 산불피해 복구 성금 등 3번째 기부를 이어가며 지역사회의 든든한 버팀목 역할을 하고 있다.

이상관 한마음공동체 회장은 “이번 기부가 어려운 이웃에게 작지만 실질적인 힘이 되길 바란다”라며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 나눔을 실천하겠다”라고 전했다.

장위2동, 저소득 40가구에 식료품 꾸러미 전달

장위2동 주민센터는 지난 24일 지역사회보장협의체(위원장 김화수), 장위종합사회복지관(관장 이두진)과 함께 저소득 중장년 및 어르신 40가구를 대상으로 추석맞이 식료품 꾸러미 나눔 행사를 진행했다.

꾸러미에는 송편, 사골곰탕, 라면, 김 등 필수 식료품은 물론, 장위종합사회복지관의 ‘중장년 남성 1인 가구 커뮤니티 활성화 사업’ 참여자들이 직접 담근 물김치도 포함돼 더욱 의미를 더했다. 행사 당일에는 위원과 복지관 관계자가 함께 포장과 배송을 진행했고, 거동이 불편한 가정에는 직접 찾아가 안부를 확인하며 따뜻한 명절의 정을 전했다.

김화수 위원장은 “지역사회보장협의체가 주민과 함께 나눔을 실천할 수 있어 매우 뜻깊다”라며 “앞으로도 주민 참여형 나눔을 확산시켜 지역사회의 희망과 온기를 이어가겠다”고 전했다.

이승로 성북구청장은 “주민과 단체, 기관이 힘을 모아 이웃과 따뜻한 명절을 만들어가고 있다는 사실이 무엇보다 값지다”며 “앞으로도 민·관 협력을 통해 소외되는 이웃이 없는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.