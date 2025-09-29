영등포전통시장 농축산물 34개, 수산물 15개 점포 참여 구매금액의 30% 환급…농축산물+수산물 최대 4만 원 혜택 순대골목 등 먹거리와 의류, 건어물 등 다양한 특화 상권

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 다가오는 추석을 맞아 10월 1일부터 5일까지 5호선 영등포시장역 인근 영등포전통시장에서 ‘온누리상품권 환급 행사’를 진행한다.

이번 행사는 농림축산식품부, 해양수산부가 각각 국산 농축산물, 수산물에 대해 전국에서 추진하는 사업으로, 영등포구는 영등포전통시장에서 운영하며 농축산물 34개, 수산물 15개 점포가 참여한다.

행사 기간 중 참여 점포에서 국산 신선 농축산물 또는 수산물을 구매한 소비자는 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.

품목별(농축산물, 수산물)로 1인당 각각 2만 원까지 환급이 가능, 두 부문을 모두 이용하면 최대 4만 원의 혜택을 받을 수 있다. 환급 금액은 ▲3만4000원 이상~6만7000 원 미만 구매 시 1만 원 ▲6만 7000 원 이상 구매 시 2만 원이다.

소비자는 구매 영수증과 신분증을 지참해 시장 내 환급 부스를 방문하면 본인 확인 후 온누리상품권을 받을 수 있다. 단, 일반 영수증이나 간이 영수증은 인정되지 않으며, 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.

영등포전통시장은 1956년 개장 이후 서울 서남권을 대표하는 전통시장으로 자리 잡았으며, ‘순대골목’의 다양한 먹거리 음식점과 의류, 농축수산물, 건어물 등 특화된 상권을 갖추고 있다. 시장 경쟁력 제고와 방문객 편의성 강화를 위해, 영등포구에서 공영주차장 운영, LED 전광판 설치 등 시설 개선을 지속적으로 추진하고 있다.

최호권 영등포구청장은 “긴 연휴를 맞아 장바구니 부담을 덜고 품질 좋은 국산 농축수산물을 구입할 수 있는 좋은 기회”라며 “지역 경제에 활력을 불어넣고, 주민 모두가 풍성한 명절을 보낼 수 있기를 바란다”고 전했다.