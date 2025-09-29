9월 30일부터 10월 1일까지 이틀간 열려 … 21개 친선도시, 35개 농가 참여 구민을 위한 착한 가격에 우수한 품질까지 갖춘 다양한 특산물 선보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(구청장 이수희)는 2025년 추석을 맞이해 9월 30일과 10월 1일이틀간 강동구청 열린뜰에서 ‘친선도시 특산물 직거래장터’를 개최한다.

이번 행사는 강동구가 전국 지자체와 맺은 교류 협력을 바탕으로, 지역 농가의 판로 확대와 도농 상생을 도모하기 위해 마련됐다. 올해 새롭게 친선결연을 맺은 강원도 영월군을 포함해 총 21개 국내 도시가 참여하며, 직접 산지에서 올라온 35개 농가가 다양한 특산물을 선보일 예정이다.

특히 원주 찐빵, 홍천 한과, 거창 곶감, 의성 복숭아, 완도 미역 등 전국 각지에서 올라온 신선하고 품질 좋은 농특산물을 시중가 대비 최대 40% 저렴한 가격에 구매할 수 있어 구민들의 많은 관심이 기대된다.

이번 장터는 9월 30일 오전 10시부터 오후 6시까지, 10월 1일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영되며, 누구나 자유롭게 방문해 구매 가능하다.

이수희 강동구청장은 “이번 직거래장터는 구민들에게는 믿을 수 있는 먹거리를 제공, 참여 농가에는 안정적인 판로를 마련해주는 뜻깊은 행사”라며 “앞으로도 친선도시와의 협력을 통해 지속 가능한 도농 교류를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

2025년 추석맞이 ‘친선도시 특산물 직거래장터’와 관련한 자세한 사항은 강동구청 누리집(홈페이지) 강동소식란을 확인하거나 강동구청 행정지원과로 문의하면 된다.