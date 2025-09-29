10월 2일부터 10일까지 9일간 추석 종합상황실 운영… 372명 비상근무체제 돌입 재난·의료·교통·청소까지 분야별 대책반 편성… 24시간 긴급 대응체계 유지 저소득‧장애인 가구 등 1만 7천 세대, 경로당 166개소, 복지시설 33개소 등 위문

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 구민이 안전하고 편안한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 ‘2025년 추석 종합대책’을 수립, 전 분야에 걸쳐 맞춤형 대응을 추진한다.

10월 2일부터 10일까지 9일간 ▲안전 ▲민생 ▲생활 3개 분야를 중심으로 수방‧도로‧공원‧의료‧교통‧청소 등 분야별 대책반을 구성, 총 372명의 직원을 배치해 긴급 상황에 대비할 계획이다.

특히, 이번 추석 연휴부터는 새롭게 구축한 재난안전상황실에서 전담인력이 24시간 빈틈없이 재난위험시설 및 취약지역을 실시간 모니터링한다.

구는 지역 내 공사장 10개소, 공동주택 260개 단지 등 주요 건축물과 대형마트, 전통시장 등 다중이용시설에 대한 사전 안전점검을 실시, 공원·도로·하수 등 기반시설은 분야별 상황반을 구성해 안전사고를 예방한다.

또 의료 공백 방지를 위해 양천구보건소 내 비상진료대책 상황실을 운영해 권역응급의료센터인 이대목동병원과 지역응급의료기관인 홍익병원·서남병원과도 긴밀히 연계하여 응급상황 시 신속 대응할 계획이다. 10월 3일과 6일에는 보건소 별관에서 비상진료반이 방문환자를 진료한다.

아울러, 10월 5일부터 7일까지 문 여는 병·의원 79개소, 약국 128개소를 지정해 구민들이 신속하게 의료기관을 방문할 수 있도록 지원한다. 자세한 정보는 양천구청 홈페이지 또는 응급의료포털, 응급의료정보 앱에서 확인할 수 있다.

구민생활과 밀접한 교통·청소 분야 대책도 꼼꼼히 마련됐다. 연휴 기간 교통 상황 안내를 위해 교통대책상황실을 운영하여 귀성객의 편의를 도모하고 불법 주정차 지역에 대한 특별 지도 단속을 실시한다.

청소 분야에서는 청소상황반과 순찰기동반이 주요 도로변과 노면을 청소하고 적치된 쓰레기 등을 처리해 구민 불편을 최소화할 계획이다. 생활폐기물은 10월 4일, 5일, 8일, 9일에 수거되며, 구민은 동별 수거일에 맞춰 배출하면 된다.

구는 명절 소외감을 느끼기 쉬운 취약계층 지원에도 적극 나선다. 저소득층, 장애인, 한부모가정 등 약 1만7000 가구에 위문금을 지급, 경로당 166개소, 복지시설 33개소에 위문품을 전달할 예정이다.

이기재 양천구청장은 “구민 모두가 안전하고 따뜻한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 분야별 세심한 대책을 마련했다”며 “특히 의료, 청소, 교통 등 구민생활과 밀접한 분야는 긴 연휴 기간에도 불편함 없이 지내실 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.