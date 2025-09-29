미군 장성 수백명 한 자리에 이유 밝히지 않아 불안 증폭 트럼프도 참석·보안 수준 격상 세계 각국 미군 장성 800여명

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계 미군 고위 지휘관이 소집된 회의에 직접 참석할 예정이라고 워싱턴포스트(WP)가 28일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령이 직접 참석하기로 하면서 이 행사의 보안 수준도 한층 격상될 전망이다.

WP가 열람한 국방부 내부 문건에 따르면 트럼프 대통령은 오는 30일 미국 버지니아주 콴티코 해병대 기지에서 열리는 전군 지휘관 회의에 참석한다.

이 회의는 피트 헤그세스 국방부 장관이 전군의 준장 이상 지휘관과 선임 부사관을 대상으로 소집했으며, 이에 따라 장성 수백명이 한 곳에 집결한다.

보도에 따르면 미국과 세계 각국에는 약 800명의 장성이 있으며 이번 소집령은 참모가 아닌 지휘관에만 해당한다.

이 정도 규모의 전군 지휘관 회의가 열리는 건 매우 이례적이다. 신문은 헤그세스 장관과 국방부는 소집 사유를 밝히지 않아 군 내부에 혼선과 불안을 키우고 있다고 지적했다.

소식통들은 헤그세스 장관이 군 기준과 전사 정신에 대해 짧은 연설을 하려 한다고 전했다.

헤그세스 장관은 군이 ‘정치적 올바름’에 신경을 쓴 탓에 전투력이 약해졌다며 전사 정신을 복원하겠다고 공언해왔다.

그는 이런 맥락에서 이미 장성 수십명을 사유 없이 해고했으며, 장성 숫자를 20% 줄이겠다고 공약하기도 했다.

이에 일각에서는 그가 대규모 해고나 강등을 발표하는 등 기강 잡기 차원에서 장성들을 소집했거나 정치적 중립을 지켜야 할 군을 정치적으로 이용하려 하는 게 아니냐는 의혹도 제기된다.

소령 출신인 헤그세스 장관이 수십 년을 군에서 보낸 고위 장성들에게 전사 정신을 가르치려 드는 것에 대한 반발심도 감지된다.

전 세계 지휘관을 한자리에 모으면 우발 사태가 발생할 경우 지휘 공백이 생기거나 보안 문제가 발생할 수 있다는 우려도 나온다.