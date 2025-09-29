[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 수성구는 지난 26일부터 28일까지 대구 대표 관광지 수성못에서 시민들의 뜨거운 참여 속에 ‘2025 수성못페스티벌’을 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 축제는 ‘함께, 행복하게’를 주제로 시민과 예술인이 함께하는 주민참여형 프로그램으로 진행됐다.

상화동산, 수상무대, 울루루문화광장, 들안길 등 수성못 전역에서 다양한 공연·체험 공간으로 꾸며져 풍성한 볼거리를 선사했다.

첫날인 26일에는 수성청소년오케스트라를 중심으로 B.O.S.남성앙상블, 카이로스 무용단, 뮤지컬 배우 차지연이 협연해 화려하게 막을 올렸다.

둘째날인 27일에는 수성구 26개 초·중학교 학생 동아리 공연, 전국 청소년 댄스 경연대회, 수성못 사생실기대회 등 청소년 중심 프로그램이 진행됐다.

축제 마지막 날인 28일에는 ‘가족’을 주제로 주민합창단과 지역예술인 700여 명이 참여한 합창공연 ‘수성행복콘서트’가 열려 화합과 감동을 전했다.

이 밖에도 수성못 불꽃쇼와 레이저 조명쇼, 거리예술 공연, 뚜비 캐릭터 공연, 수성 로컬 베이커리 등 다양한 부대행사가 함께 진행돼 방문객들에게 풍성한 볼거리와 즐거움을 제공했다.

특히 27일에는 들안길 6차선 도로를 전면 통제하고 진행된 ‘들안길 푸드 페스티벌’을 통해 맛집 체험, 공연, 에어바운스, 가상현실(VR) 체험 등 다채로운 프로그램으로 가족 단위 관람객에게 큰 호응을 얻었다.

김대권 대구 수성구청장은 “축제를 함께 기획하고 준비해 온 주민들과 지역 예술인, 수성못을 찾아주신 방문객분들의 관심과 성원에 감사드린다”며 “앞으로도 수성구만의 가치를 담은 풍성한 프로그램을 마련해 주민참여형 축제의 선도모델로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.