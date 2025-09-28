호남대, ‘제11회 국제 식음료 컨티발’ 두각

소믈리에, 호텔 식음료 서비스 등 부문 발휘

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교 호텔컨벤션학과(학과장 이희승)와 외식조리베이커리학과(학과장 김영균)학생 16명이 지난 26일 한국외식음료협회와 세종대학교 산업대학원이 공동 주관한 ‘제11회 국제 식음료 컨티발’에 참가해 우수한 성적을 거뒀다 .

컨티발은 ‘컨테스트(Contest)’와 ‘페스티벌(Festival)’의 합성어로, 이번 대회는 전국의 고교생과 대학생, 일반인 280여 명이 참가한 국내 최대 규모의 아마추어 식음료 경연 무대다.

호텔·항공·식음료 서비스 분야의 역량을 겨루고 교류하는 장으로 마련됐다.

참가 학생들은 호남대 RISE 사업단(단장 정제평)의 비교과 프로그램의 지원을 받아 대회 준비 과정에서 전문가 특강과 실무 중심의 기술 훈련을 이수했다. 특히 서울 롯데 시그니엘 Bar81의 김지유 수석 믹솔로지스트로부터 실제 대회 경연 시연 영상과 노하우를 전수받으며 실전 역량을 끌어올렸다.

학생들은 칵테일 믹솔로지, 와인 소믈리에, 호텔 식음료 서비스 등 다양한 부문에서 기량을 발휘했다. 칵테일 부문에서는 지역 특성을 살린 창작 칵테일로 호텔컨벤션학과 김민영·차유진·황금열매·이영준·김애리(1학년)학생이 금상 2개, 은상 2개, 동상 1개를 수상했다.

와인 소믈리에 부문에서는 외식조리학과 김규환(3학년) 학생이 풍부한 와인 지식과 서비스 역량을 인정받아 대상을, 이외에도 금상 2개, 은상 3개, 동상 4개를 추가로 수상했다.

호텔 식음료 서비스 부문에서는 호텔컨벤션학과 백채영·조단비(1학년) 팀이 고급 파인다이닝 레스토랑의 콘셉트를 재현해 3코스 서비스와 와인 페어링을 선보이며 은상을 수상했다.

호텔컨벤션학과 김경회 교수는 “컨티발 참가를 통해 학생들이 직무 역량과 동기부여를 동시에 높였으며, 선의의 경쟁과 성취 경험을 통해 한 단계 더 성장할 수 있었다”고 말했다.