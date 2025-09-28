전략물자심사·불공정무역 신청·전기사업 인허가 신청 등 차질

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상자원부는 김정관 장관 주재로 28일 국가정보자원관리원 화재 이후 부처 업무 관련 정보 시스템 피해 상황을 점검하고 향후 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

국가정보자원관리원 전산실 화재로 정부 대외 서비스와 내부 전산망이 마비돼 순차적 복구가 추진 중인 가운데 산업부에서도 전략물자 심사, 불공정 무역 행위 조사, 전기사업 인허가 신청 등에 관한 전산 업무에 차질이 빚어지고 있다.

산업부와 산하 소속 기관 대표 홈페이지, 내부 행정 시스템 등 21개(대국민 서비스 11개, 내부 업무서비스 10개) 시스템이 접속이 불가능하거나 작동되지 않고 있다.

산업부는 시스템 장애로 온라인 처리가 불가한 인허가 신청 등 민원을 수기로 접수하도록 하고, 인허가 결과도 서면 및 팩스 통보로 할 계획이다.

전략물자 수출 심사 신청은 임시로 전용 플랫폼 대신 이메일 등을 통해 할 수 있도록 하기로 했다.

불공정 무역행위 사건 신청 접수와 조사 통보는 서면으로 하고, 종결 사건은 팩스 또는 우편으로 공문을 발송한다.

전기 사업 인허가는 대면 접수로 업무를 우선 처리하고, 결과를 한전 및 전력거래소 홈페이지에서 공고할 계획이다.

산업부는 26일 화재 발생 이후 기조실장을 팀장으로 한 비상 대응팀을 가동 중이다.

김 장관은 이날 회의에 앞서 한국무역정보통신(KTNET) 전자무역 통합관제센터를 방문해 운영 상황을 점검하고 추가 사이버 사고가 발생하지 않도록 해야 한다고 강조했다.