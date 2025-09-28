신규주담대 취급액도 8월보다 33%↓ 5대은행 주담대 증가폭 1년반 만에 최소 은행권 “현금위주 소수 거래가 집값 올리는 듯” 서울집값 상승폭 3개월 연속↑ 10월 기준금리 인하도 불투명

[헤럴드경제=권남근 기자] 정부가 매수 수요를 억제하기 위해 ‘6·27’, ‘9·7’ 등 부동산·가계대출 규제를 내놓았다. 이에 따라 주요 시중은행의 주택담보대출 증가 속도가 1년 반 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 하지만 서울 집값과 상승 기대 심리는 좀처럼 꺾이지 않고 있다. 시장에선 대출이 필요없는 현금부자들의 거래에 따른 상승이라는 분석이다.

28일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 25일 기준 가계대출 잔액은 763조2715억원으로, 8월 말(762억8985억원)보다 3730억원 늘었다.

월말까지 닷새가 남아있지만, 이달 들어 지금까지 증가 폭은 전월(+3조9251억원)보다 3조5521억원이나 적다. 이런 추이라면 올해 1월 역성장(-4762억원) 이후 8개월 만에 월간 최소 증가 폭을 기록할 것으로 예상된다.

가계대출 가운데 주택담보대출(전세자금 대출 포함) 잔액(608조1913억원)도 8월 말보다 5199억원 늘어나는 데 그쳤다. 증가 폭이 전월(+3조7012억원)보다 3조1813억원이나 줄어 이달 전체로도 작년 3월(-4494억원) 이후 1년 6개월 만에 가장 작을 가능성이 커졌다.

신용대출은 104조790억원에서 103조8331억원으로 2459억원 줄었다. 8월(+1103억원) 반등한 뒤 한 달 만에 다시 감소세로 돌아섰다.

가계대출 증가세가 꺾인 것은, 주택구입용 주택담보대출 취급액 통계에서도 확인된다.

5대 은행에서 이달 들어 25일까지 새로 취급된 주택구입 목적 개별 주택담보대출 총액은 5조5008억원으로 집계됐다. 8월(8조2586억원)보다 33%(2조7578억원)나 적고, 하루 평균 취급액 기준으로도 2664억원에서 2200억원으로 약 17% 축소됐다.

이에대해 은행권은 6·27, 9·7 규제에 따른 대출한도 축소, 대출모집인 취급 중단 등 개별 은행의 가계대출 총량 관리 등이 영향을 미친 것으로 해석한다.

A 시중은행 이달 들어 25일까지 승인한 주택구입 목적 주택담보대출 가운데 건당 대출 승인 금액은 6·27 이후 건이 평균 2억3000만원으로, 6·27 이전 건(3억3000만원)보다 1억1000만원 적었다.

하지만 최근 은행권 가계대출 동향으로는 여전히 오름세를 유지하는 서울 집값 추이를 설명하기 어렵다.

한국부동산원에 따르면 9월 넷째 주(22일 기준) 서울 아파트 매매가 상승률은 0.19%로, 전주(0.12%)보다 0.07%포인트(p) 올랐다. 이달 들어 서울 아파트값 상승 폭은 3주째(0.08%→0.09%→0.12%→0.19%) 커지는 추세다.

수도권 주택담보대출을 일괄적으로 최대 6억원으로 묶는 강한 규제로 대출을 제한하고 있지만 그만큼 집값은 쉽게 떨어지지 않고 있다. 대출이 밀어 올리는 집값이 아니라는 뜻이다.

최근 주택담보대출이나 주택 거래는 6·27 이전보다 뜸하지만 현금을 보유한 일부 매수자가 대출을 받지 않고 서울 주요 지역 아파트를 매입하고, 이 소수 계약 건의 일부가 신고가를 경신하면서 집값 상승세가 지속되는 인상을 주는 것 같다는게 전문가들의 진단이다.

이런 상황에서 아직 집을 사지 못한 사람들은 ‘포모’(FOMO·소외 공포)에 시달리며 은행에서 대출 상담이라도 받으려고 발품을 팔고 있다. 집값이 계속 오른다는 소식과 함께 추가 규제 가능성까지 거론되면서, 지금이라도 대출받아 아파트를 사야 하는지 등을 상담하는 고객들이 늘고 있다는게 은행 현장 분위기다.

한국은행은 최근 금융 안정상황 보고서에서 “최근 정부의 부동산 관련 대책 이후 가계부채 증가세는 약해졌지만, 서울 등 수도권의 주택가격 상승세 둔화가 여전히 제한적인 만큼 주택시장 기대심리 관리를 위해 거시건전성 정책 강화 기조를 유지하는 한편 주택가격·가계부채 동향을 면밀히 점검하면서 대응해 나가는 것이 긴요하다”고 강조했다.

서울 집값 자체가 진정되지 않을 경우 다음 달 23일 한은 금융통화위원회가 시장의 예상대로 기준금리를 0.25%p 낮추기가 쉽지 않을 수 있다는 전망도 나온다.