화재 완진에 현장 점검…“내일까지 네트워크 장비 복구 완료” 지시 “언제 완전 복구될지 현재로선 명확히 말하기 어려워”…재차 사과

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 27일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재 현장을 방문해 피해 상황을 점검하고 국가 전산시스템 복구에 총력을 다할 것을 지시했다.

김 총리는 이날 오후 이번 화재 발생 지점인 국정자원 5층 전산실을 둘러보고, 현장에서 화재 피해 상황과 함께 국가 전산망 복구 계획 등에 대해 보고받았다.

김 총리는 “이번 화재로 인한 피해 상황이 어느 정도 인지, 언제 (전산) 시스템이 복구돼 정상화될 수 있을지 현재로서는 명확히 말씀드리기 어려운 점에 대해 국민들께 사과드린다”고 재차 말했다.

이어 “정부는 국민 일상생활 속 불편을 최소화하기 위해 민원 수기 접수, 대체 사이트 가동, 세금 또는 서류제출 기한 연장 등 다양한 대안을 마련하여 최선을 다해 대응하겠다”고 강조했다.

김 총리는 또 “화재가 진압돼 이제부터는 본격적인 복구 체제로 전환된 만큼 신속한 피해 상황 파악과 복구계획 수립에 총력을 다해달라”고 주문했다.

이어 “우선 내일까지 (전산실의) 항온항습기와 네트워크 장비 복구를 완료하고, 선제적으로 가동을 중단한 국가정보자원관리원의 2∼4층에 설치된 행정정보시스템 재가동 여부를 신속히 확인하라”고 지시했다.

그러면서 “우체국 금융과 같이 국민 경제활동에 직결되거나 우체국 택배처럼 추석 명절 국민들께 곧바로 불편함을 줄 수 있는 서비스, 정부24 등 많은 국민들이 접근하는 시스템부터 최대한 빨리 복구해달라”고 했다.

김 총리는 현장에 동행한 윤호중 행정안전부 장관에게 “직접 화재 피해를 본 5층 전산실에 있던 96개 시스템의 경우 정상화에 시간이 걸릴 수밖에 없는 만큼, 복구에 차질이 예상돼 국민에게 피해를 줄 수 있는 시스템을 최대한 빨리 파악해 투명하게 공개해달라”고 당부했다.

김 총리는 이날 화재 진압에 투입된 소방대원들도 함께 격려했다. 앞서 국가 전산망의 ‘심장부 ’격인 국정자원 본원 전산실에서 전날 화재가 발생, 모바일 주민등록증 발급, 정부24, 국민신문고, 내부 행정망인 ‘온나라시스템’ 등 정부 업무시스템 647개의 가동이 중단된 상태다.

김 총리의 이번 방문은 이번 화재가 약 22시간 만인 이날 오후 6시께 완전히 진화되자 현장 상황을 직접 점검하기 위해 이뤄졌다.