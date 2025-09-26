토요일 아침 14∼21도·낮 24∼29도 중부내륙 짙은 안개

[헤럴드경제=신혜원 기자] 토요일인 27일 전남 남해안과 제주에 새벽부터, 나머지 호남에 오후부터 가끔 비가 내리겠다.

앞으로 27일까지 더 내릴 비의 양은 제주 10∼60㎜, 전남 남해안 10∼50㎜, 남해안을 제외한 전남과 광주 5∼20㎜, 전북 5㎜ 안팎 정도 되겠다.

일요일인 28일에는 새벽부터 전국에 비가 내리겠다.

중부지방은 28일 밤 비가 그치겠으나, 전남과 제주는 각각 29일 새벽과 오전까지 오겠다.

28일 지역별 예상 강수량은 충청 10∼50㎜, 수도권·강원내륙·강원산지·호남·경북중부·경북북부 10∼40㎜, 부산·울산·경남·대구·경북남부·울릉도·독도 5∼30㎜, 서해5도와 강원동해안 5∼20㎜ 등이다.

기온은 주말을 포함해 당분간 평년기온을 약간 웃돌겠다.

27일 아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 24∼29도일 것으로 전망된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 19도와 28도, 인천 19도와 27도, 대전 18도와 28도, 광주 21도와 27도, 대구 18도와 28도, 울산 19도와 26도, 부산 21도와 28도다.

28일은 아침 최저기온이 16∼22도, 낮 최고기온이 20∼27도겠다.

중부지방은 27일 날이 맑아 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 10도 안팎으로 크겠다.

밤에 복사냉각이 활발히 이뤄지고 낮엔 일사량이 많기 때문이다.

중부내륙 중 경기남부와 강원내륙, 충청내륙 등은 대기 중 수증기가 많은 가운데 아침 기온이 떨어지면서 27일 새벽부터 아침까지 가시거리를 200ｍ 미만으로 떨어뜨리는 짙은 안개가 끼겠으니 주의해야 한다.