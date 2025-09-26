상인 애로사항 청취·시민과 소통… 전통시장 경쟁력 강화 방안 모색

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 포항시의회 경제산업위원회(위원장 임주희)가 26일 오전 대해불빛시장을 찾아 ‘한가위 맞이 전통시장 장보기 행사’를 진행했다.

위원들은 이날 행사에서 직접 장바구니를 들고 상인들과 인사를 나누며 명절 장보기에 나선 시민들과 함께 전통시장의 활기를 북돋웠다.

상인들과 대화를 나누며 최근 고물가와 경기 침체로 인한 애로사항을 청취하고, 전통시장 활성화 방안에 대한 의견도 교환했다.

이어 담당 부서로부터 전통시장 지원사업 현황을 보고받은 위원들은 온라인 마켓과 대형마트에 밀리지 않도록 실질적인 대책 마련을 주문했다.

임주희 위원장은 “전통시장은 시민들의 생활과 가장 밀접한 공간이자 지역경제의 중심지”라며, “이번 행사를 통해 전통시장의 가치를 다시 확인할 수 있었다”고 말했다.

이어는 “경제산업위원회는 지역경제 발전을 위한 활동을 지속해서 펼쳐 나갈 것이며, 시민들께서도 전통시장 이용에 적극 동참해 주시길 바란다”고 당부했다.