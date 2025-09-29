제품 특유의 바삭함과 독특한 매콤함으로 단기간에 소비자들을 매료시키며, ‘치필링’에 이은 또 한번의 돌풍을 예고하고 있는 멕시카나의 신제품 ‘와삭칸’이 연일 높은 판매 시장세를 보이며 치킨 업계에 큰 화제를 모으고 있다.

멕시카나치킨의 신제품 ‘와삭칸’은 “숨길 수 없는 와삭함”이라는 컨셉으로 지금까지의 후라이드 제품에서 느낄 수 없었던 바삭한 식감을 한 층 강화하는데 주력하여 개발된 제품으로, 기존에 접해왔던 매운맛 카테고리 제품과의 차별화가 돋보이는 멕시카나치킨의 야심작이다. 또한, 소리까지 바삭한 식감과 겉과 속이 고루 매콤한 맛의 조화로 누구나 부담 없이 즐길 수 있어 제품에 대한 소비자 선호도 상승과 함께 단기간에 매니아층을 형성해 나아가고 있다.

멕시카나 치킨은 신제품 ‘와삭칸’ 출시로 제품의 카테고리의 확장 및 차별화 전략을 통한 치킨시장 내 브랜드 경쟁력 강화와 더불어 각종 프로모션과 이벤트 전개 등을 통하여 고객과 함께 소통할 수 있는 기회를 확대해 나아가는 한편, 이를 통하여 더욱 폭넓은 고객층을 확보하는데 주력하며 다양한 마케팅 활동을 전개하고 있다..

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “신제품 ‘와삭칸’은 기존 제품과의 컨셉 차별화로 특별함과 새로움을 고객 분들께 제공함으로써, 색다른 경험과 함께 최고의 만족을 드리고자 오랜 개발 기간을 거쳐 출시하게 된 제품이다. 독특한 바삭함과 매콤함으로 많은 고객분들이 신제품 ‘와삭칸’의 매력에 매료되실 수 있기를 기대한다. 저희 멕시카나치킨과 신제품 ‘와삭칸’에 많은 관심과 구매 부탁드리며, 앞으로도 더 나은 이벤트와 프로모션을 통하여 고객 여러분들과 꾸준한 소통을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다.”라고 전했다.