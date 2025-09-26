농업회사법인 다복솔과 자살유족 자조모임프로그램 진행

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산 기장군은 26일 관내 농업회사법인인 다복솔과 업무협약을 체결하고 치유농업과 독서를 통한 자살유족 자조모임 프로그램을 본격적으로 추진한다고 밝혔다.

협약에 따라 양 기관은 상실을 경험한 이들이 자연을 통해 다시 삶을 일구고 공동체 속에서 회복해 나가는 구조를 만드는데 상호 협력하기로 했다.

다복솔은 유족 자조모임 프로그램에 필요한 농지와 시설을 지원하며 기장군 정신건강복지센터는 참여자들의 심리적 회복을 돕는 프로그램 기획과 운영을 맡는다.

치유농업 프로그램은 참여자들이 직접 농작물을 심고 가꾸는 경작활동을 통해 정서적 안정을 도모하는 과정이다. 특히 수확한 농작물을 활용해 음식을 함께 만들어 나누는 활동은 공동체 안에서의 따뜻한 유대를 경험할 기회를 제공할 것으로 보인다.

격월로 진행되는 독서모임은 제한된 인원으로 구성되며 상실과 회복을 주제로 한 도서를 함께 읽고 감정과 생각을 공유하는 시간으로 운영된다. 정기적인 독서모임을 통해 참여자 간 신뢰를 쌓고 내면의 아픔을 안전하게 표현할 수 있는 공간을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.