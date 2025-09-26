1월 국내 법인 설립 후 ‘공세’ ‘15T 프로’ 등 신제품 8종 공개 서울 광진구­·강서구에 매장 오픈 현대百·티머니 등 국내 기업 협력

국내 스마트폰 시장 ‘점유율 0%’였던 샤오미가 달라졌다. 지난 1월 국내에 법인을 설립하면서 한국 시장에 공세를 강화한데 이어 샤오미 스토어 2·3호점을 추가로 선보이고 한국 소비자 공략에 나선다. 신제품 8종도 공개, 높은 한국 시장 문턱을 넘기 위해 총공세를 쏟아붓는다.

조니 우 샤오미코리아 사장은 지난 25일 풀만 앰버서더 서울 이스트폴 호텔에서 열린 기자간담회에서 “정직한 가격, 높은 품질, 신뢰할 수 있는 서비스로 한국 시장에서 경쟁력을 갖출 것”이라고 포부를 밝혔다.

샤오미는 국내 오프라인 스토어를 증설, 플래그십 모델 소비자를 확보하겠단 방침이다. 지난 6월 서울 영등포구 여의도동 IFC몰에 국내 첫 오프라인 스토어를 설립한 데 이어, 오는 27일 샤오미 스토어 NC이스트폴점(서울 광진구)·원그로브점(서울 강서구)을 동시에 오픈할 예정이다.

조니 우 사장은 “첫 매장이 있는 여의도는 서울의 중심부인 만큼, 소비자의 방문 편리성을 고려해 여의도 매장을 기준으로 서쪽과 동쪽에 2·3호점을 오픈하게 됐다”며 “백화점 같은 대형 매장 뿐 아니라 로드숍 개설도 적극 검토 중”이라고 했다.

샤오미는 오프라인 스토어에 대한 소비자 호응을 기반으로, 수도권을 넘어 전국까지 매장을 확장하겠단 계획도 세웠다. 조니 우 사장은 “한국 오프라인 스토어 개설 이후 7월 한 달 동안 웨어러블 기기 1700대 이상, 보조배터리 600개 이상, 개인 맞춤형 케어 제품 1000개 이상을 판매했다”며 “이는 플래그십부터 합리적인 가격대 제품까지 샤오미가 전 카테고리에서 사랑받고 있다는 증거”라고 했다. 이어 “더 많은 지역에 여러 스토어나 완비된 서비스 제공하도록 전국에 매장을 확대 개설할 것”이라고 덧붙였다.

이와함께 플래그십 스마트폰 모델 샤오미 15T 프로(Pro)를 포함한 신제품 8종도 공개했다. 구체적인 출시 제품군은 ▷패드 미니 ▷오픈웨어 스테레오 프로 ▷워치 S4 41㎜ ▷스마트 밴드 10 글리머 에디션 ▷로봇청소기 5시리즈 ▷스마트 카메라 C701 등이다.

이번에 선보인 샤오미 15T 프로는 샤오미의 세계 시장 진출 이후 처음으로 한국이 1차 출시국에 포함된 플래그십 스마트폰 모델이다. 출고가는 12GB+256GB 모델 84만9970원, 12GB+512GB 모델 89만9800원으로 책정됐다.

국내 기업과 협력을 통한 한국 현지화 전략에도 나선다. 샤오미에 따르면 구체적으로 ▷유통 부문은 현대백화점 ▷모바일 결제 부문은 티머니 ▷전자상거래(e커머스) 부문은 SGG닷컴·네이버가 샤오미와 협력을 논의하고 있다.

조니 우 사장은 “자사 조사 결과 한국 소비자는 특히 모바일 결제에 대한 사용 빈도가 높은 것으로 드러나, 웨어러블 기기에도 결제 서비스를 도입하도록 티머니와 논의하고 있다”며 “파트너십은 한국 소비자들이 샤오미를 더 쉽게 접하고, 경험하고, 신뢰할 수 있는 기반이 된다”고 했다. 차민주 기자