그린수소·분산에너지 생태계 조성 특화지역 V2G 시범서비스 추진 밸류체인 전반 협력 강화 MOU

현대자동차그룹은 제주도와 손잡고 그린수소, 분산에너지 등 재생에너지 분야 협력을 강화한다고 26일 밝혔다.

현대차그룹은 지난 25일 제주국제컨벤션센터에서 현대차그룹 양희원 R&D본부장(사장), 켄 라미레즈 에너지&수소사업본부장(부사장), 오영훈 제주도지사 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 ‘제주도 그린수소 및 분산에너지 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 제주도가 추진하는 2035 탄소중립 달성 목표에 발맞춰, 그린수소와 분산에너지를 중심으로 한 재생에너지 전환을 목적으로 한다.

그린수소는 재생에너지로 생산한 전기로 물을 분해해 온실가스 배출 없이 생산되는 수소이며, 분산에너지는 소규모로 지역 곳곳에서 생산·소비되는 에너지를 의미한다.

이를 위해 현대차그룹과 제주도는 수소 에너지의 생산부터 저장·운송·공급·활용까지 수소 밸류체인 전반에서 협력을 강화하고, V2G(Vehicle-To-Grid·전기차와 국가 전력망을 연결해 전력을 양방향으로 주고받는 기술) 서비스 구축을 중심으로 분산에너지 분야에서도 적극 협력할 방침이다.

현대차그룹과 제주도는 협약을 통해 ▷그린수소 생산 확대를 위한 기술 개발 ▷수소 모빌리티 보급 확대·인프라 확충 ▷수소트램 도입 ▷항만 탈탄소를 위한 친환경 물류 운송·수소 인프라 구축 등 수소산업 전 과정에서 협력하기로 뜻을 모았다. 현대차그룹은 제주도와 협업, 2029년까지 김녕풍력발전단지에서 그린수소 생산을 위한 5MW급 고분자전해질막(PEM) 수전해 양산 기술을 개발하고, 대규모 실증 사업을 통해 그린수소 초격차 생산기술을 확보할 계획이다. 제주도는 수소 모빌리티 보급 확대를 위해 내년부터 수소승용차 구매 보조금을 처음으로 지원하고, 수소버스와 수소청소차도 추가 도입할 예정이다. 또 현대차그룹과 협업해 제주도 전역에 수소충전소를 확대 구축할 예정이다.

이 외에도 바이오가스 기반 청정수소 생산시설 확대 검토, 도시철도망 구축 시 수소트램 도입 검토, 항만 탈탄소를 위한 청정 물류 운송, 수소 인프라 구축 등 여러 분야에서의 협력을 이어갈 방침이다. 분산에너지 생태계 구축을 위한 협력도 이어 간다.

현대차그룹과 제주도는 지속가능한 V2G 인프라 구축과 에너지 자립, 전력망 효율화 실현을 위해 ▷분산에너지 특화 지역 내 V2G 시범서비스 추진 ▷V2G 서비스 상용화 ▷V2G 기능 탑재 전기차 보급 추진 ▷V2G 인프라 확대를 위한 정책 유치 ▷미래 전력시장 제도 개선 등 다양한 협력을 전개한다. 아울러 제주도가 미래 에너지 전환과 친환경 모빌리티의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 상호 협력해 나갈 계획이다.

양희원 사장은 “그린수소, 분산에너지 등 재생에너지 전반에 걸친 이번 협력을 통해 에너지 대전환과 향후 제주도 2035 탄소중립 실현은 물론 K-탄소중립 이니셔티브에도 이바지할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 그룹사 역량을 적극 활용해 지속가능한 미래 사회를 더욱 가속화하기 위해 앞장서 나갈 것”이라고 말했다.

오영훈 지사는 “이번 협약을 통해 수소, 분산에너지 기반의 에너지 대전환을 본격화하고 대한민국의 탄소중립 실현을 앞당기는 한편 제주가 글로벌 에너지 신산업의 중심지로 자리매김할 수 있도록 협력할 계획“이라고 밝혔다.

앞서 현대차그룹은 지난 24일 개막한 ‘2025 그린수소 글로벌 포럼 with(위드) 글로벌 분산에너지 포럼’에 참여해 제주국제컨벤션센터 내 브랜드 전시관을 마련하고, 현대차 넥쏘, 아이오닉 9, V2G 충전기 등을 전시했다. 서재근 기자