‘제2회 동남권 중소기업 ESG 인재양성 교육’ 개최 중소기업 임직원 100명 참석…ESG 최신 동향 등 교육

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK금융그룹은 지난 24일 부산시티호텔에서 ‘제2회 동남권 중소기업 ESG 인재양성 교육’을 개최했다고 26일 밝혔다.

부산광역시가 주최하고, BNK금융그룹, 부산상공회의소 및 부산광역시 탄소중립지원센터가 주관한 이번 행사에는 지역 내 중소기업 임직원 약 100명이 참석했다.

교육을 통해 BNK금융그룹은 중소·중견기업이 반드시 챙겨야 할 ESG 최신 동향과 시사점을 설명하고 공급망 규제 강화와 투자자 요구 증대에 따른 중소기업의 전략적 대응 필요성을 강조했다.

또 ‘트럼프 2기 미국발 ESG 변화, 우리는 무엇을 알아야 하나?’를 주제로 미국 내 정책 변화가 국내 수출기업에 미칠 파급효과를 분석했다.

아울러 산업재해 예방을 위한 제도 및 기업 대응 동향을 소개하고 안전경영의 중요성과 ESG와의 연계성을 구체적으로 제시했다.