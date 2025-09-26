최근 북한은 핵무력과 재래식 군사력 병진정책을 천명하며, 핵능력 고도화의 길을 꾸준히 이어가고 있다. 또한 중국 전승절 기념식에서 북한·중국·러시아 정상이 함께 모습을 드러내면서, 북한의 높아진 전략적 위상이 국제무대에서 확인되었다. 이러한 정황은 북한 비핵화가 갈수록 어려워지고 있음을 보여준다. 그만큼 북핵 위협에 대한 군사적 대비가 중요해졌다고 할 수 있다.

이러한 시점에 정부가 국정과제를 설명하며 3축체계(킬체인·KAMD·KMPR) 고도화를 선언했다. 미국의 핵 3축(Triad)에서 따온 명칭으로 보인다.

과거 미국의 핵 3축은 사전에 기획된 결과가 아닌 것으로 알려져 있다. 핵 3축은 공군의 폭격기와 대륙간탄도미사일 독점을 견제하려는 해군의 잠수함 발사 탄도미사일 개발로 형성된 균형의 산물이었던 것이다.

한국의 3축체계 또한 마찬가지다. 동일한 시점에 등장한 것은 아니었다. 예컨대 한국형미사일방어(KAMD)는 1999년 미국의 동북아 전역미사일방어(TMD) 가입 요구를 거부하는 명분으로 제시됐다. 킬체인은 2012년 한·미 미사일 지침 재개정으로 독자적 장거리 미사일 개발이 가능해지며 등장했고, 대량응징보복(KMPR)은 2016년 북한의 5차 핵실험 이후 독자적 대응 수단으로 마련됐다.

이처럼 3축체계는 서로 다른 배경 속에서 점진적으로 조립되듯 형성되었다. 그 과정에서 용어의 변천도 있었다. 한때 킬체인은 전략표적 타격으로 불렸다. 이는 킬체인이 위기 시 선제타격 수단이어야 하는지, 또는 전쟁 중 전략표적 타격 수단이어야 하는지에 대한 논쟁이 제기된 배경이 되었다.

또한 KMPR은 한때 압도적 응징으로 불렸고, 지금도 대량 보복 임무와 참수 작전 임무로 혼용되어 지칭되고 있다. 아울러 KAMD는 한국 단독 수행을 강조하다 보니, 한·미 연합작전과의 경계가 불분명해지는 측면도 있다.

이런 특성들만 보면 3축체계는 불완전하고 논쟁적인 군사 능력인 것처럼 보일 수도 있다. 그럼에도 재래식 무기에 기반한 3축체계의 잠재력은 분명하다.

특히 오늘날 과학기술의 발전은 재래식 무기를 개량하고 통합하여 ‘비핵 전략무기’로 전환시킨다고 한다. 즉 핵무기가 아니더라도 고도화된 정찰감시 및 정밀타격, 인공지능 기반 의사결정, 극초음속 및 우주 기반 무기체계 등은 전략적 효과를 발휘할 수 있다는 의미이다. 이러한 현실은 3축체계가 첨단 과학기술과 접목하여 비핵 전략무기로 발전할 잠재력이 있음을 뜻한다.

3축체계의 ‘비핵’ 재래식 무기 한계로 인한 억제력 문제는 동맹국의 핵억제력과의 결합을 통해 보완할 수 있을 것이다. 우리 재래식 능력과 미국의 핵억제력을 결합하려는 한미 핵·재래식통합(CNI) 논의는 이미 시작되고 있다.

이처럼 북한의 전략적 지위가 고조되고 핵무력이 날로 강화되는 현실에서, 한국의 3축체계는 과학기술을 바탕으로 비핵 전략무기로 성장하는 한편, 동맹의 핵억제력까지 결합하는 한·미 핵·재래식 통합을 견인하는 수단이 되어야 한다. 이것이 핵 시대에 한국군의 잠재력을 활용하는 군사 대비 방향이라 할 수 있다.

김광진 숙명여대 석좌교수 (전 공군대학 총장)