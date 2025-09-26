26일 모트라스 조합원들 파업 돌입 현대차 울산공장 컨베이어 잠시 멈춰

[헤럴드경제=김성우 기자] 부품사 파업 영향으로 현대자동차 제품 생산에 차질이 생겼다.

26일 자동차 업계에 따르면 현대모비스 자회사인 모트라스 조합원들은 이날 오전 9시부터 파업에 돌입했다.

이에 따라 현대차 울산공장 대부분 생산라인 가동률이 떨어졌으며 컨베이어벨트가 가다 서기를 반복하고 있다.

일부 생산라인은 가동을 멈췄다. 자동차 생산 시스템은 제품·부품 재고를 최소화하는 ‘적시생산방식’(JIT·Just In Time)이기 때문에 부품사가 공급을 멈추면 곧바로 생산라인이 영향을 받는다.

모트라스는 현대차에 전자장치를 포함한 모듈 등을 납품한다.

울산 지역 모트라스 조합원은 1500여 명으로 이날 오전 근무조와 오후 근무조가 6시간씩 파업한다.

모트라스 노사는 올해 5월 상견례 이후 임금 인상 규모와 신규 물량 확보를 통한 고용 안정 방안 등을 두고 줄다리기를 하고 있다.

회사 측은 최근 월 기본급 7만9000원 인상 등을 제시했으나, 노조 측은 현대차 노사의 합의 수준(기본급 10만원 인상)과 차이가 커 조합원들을 설득하기에 부족하다는 입장이다.

노사가 갈등을 지속하면 추석 연휴 이후 추가 파업도 관측된다. 모트라스 노조는 지난 7월 16일 민주노총 총파업에 동참해 4시간 파업, 지난 24일 4시간 파업을 벌인 바 있다.