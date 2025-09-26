골프부터 공연·캠핑·금융사기까지 앱 통해 10회 클릭으로 간편 선물

[헤럴드경제=박성준 기자] 롯데손해보험은 생활 밀착형 플랫폼 ‘앨리스’의 골프보험에 이어 덕밍아웃·액티비티·불효자보험 등에 선물하기 기능을 탑재했다고 26일 밝혔다.

앨리스 선물하기 기능은 골프·덕질·등산·캠핑 등 누군가와 함께 즐기는 활동에서 본인뿐만 아니라 동반자의 안전까지 함께 보장하겠다는 취지로 마련된 서비스다. 모바일 선물 문화 확산 흐름에 맞춰 보험도 일상에서 간편하게 선물할 수 있도록 기획했다고 롯데손보는 설명했다. 값비싼 선물 대신 생활에서 필요한 보험을 통해 실질적인 도움을 줄 수 있다는 점이 특징이다.

앨리스 앱에서 본인 인증만 완료하면 4가지 보험서비스를 결제 전까지 약 10회 이내의 클릭으로 손쉽게 선물할 수 있다. 보험증권은 문자나 카카오톡으로 즉시 발송되며, 선물 받는 고객은 본인인증 절차·계약 체결 동의만 거치면 보험에 가입돼 즉시 보장받을 수 있다.

먼저 ‘CREW 골프보험’은 홀인원 비용(최대 200만원)과 배상책임 등 골프보험의 기본 보장 이외에도, 교통사고 대인 벌금과 형사합의금 등 운전자보장까지 2000원의 보험료로 보장받을 수 있다. 또한 골프보험 ‘N회권 플랜’의 경우 최대 50회 라운딩까지 한 번에 결제한 뒤 필요에 따라 횟수를 차감할 수 있다. N회권 플랜 역시 선물하기 기능을 이용할 수 있다.

‘CREW 덕밍아웃보험’은 공연 관람 중 부상뿐 아니라 콘서트 티켓, 포토카드, 피규어 등 인터넷 거래에서 발생할 수 있는 팬덤 관련 굿즈 사기 피해까지 보장한다. 성별 관계없이 하루 기준 가입 보험료는 1000원이며, 보험 기간을 3개월 이상으로 설정하면 온라인 쇼핑몰이나 중고거래 플랫폼, 직거래 등에서 사기 피해가 발생했을 때 최대 50만원까지 실제 손해 금액을 보상받을 수 있다.

이 외에도 ‘CREW 액티비티보험’은 야외 레저 활동 중 발생할 수 있는 각종 사고를 폭넓게 보장하며, ‘MY FAM 불효자보험’은 디지털 취약계층인 어르신들이 당할 수 있는 금융 사기 피해를 100만원까지 보장한다.

롯데손보 관계자는 “가을은 골프와 공연, 레저 활동이 활발해지고 민족 대명절 추석까지 앞두고 있어 가족과 지인에게 마음을 전하고 싶은 시기”라며 “앨리스의 보험 선물하기 서비스는 가족과 지인의 안전을 챙기면서 마음까지 전할 수 있는 새로운 선물 문화가 될 것”이라고 말했다.