일·주·월 단위 적립 투자 가능…투자 패턴별 맞춤형 서비스 출시 이후 5400명 이상 신청… 일 단위 투자 고객 비중 60% QQQM·엔비디아·VOO 등 글로벌 인기 종목 상위권 기록 해외주식 모으기 이벤트 진행… 소수점 미국 주식 지급

[헤럴드경제=신동윤 기자] 메리츠증권은 지난 8월 16일 선보인 해외주식 모으기 서비스 이용자 수가 약 한 달만에 5400명을 돌파했다고 24일 밝혔다.

구체적으로 투자자들의 투자 패턴에 따라 ▷일 단위 적립(3603명) ▷주 단위 적립(1272명) ▷월 단위 적립(815명)으로 나뉘어 이용되고 있다.

1인당 1회 평균 적립 신청금액은 각각 9만4000원, 16만4000원, 41만1000원으로 나타났다.

전체 신청 고객 중 일 단위 적립 투자자가 60% 이상을 차지하며 가장 높은 인기를 끌었다.

회당 적립 신청 금액 합산 기준 상위 종목은 ▷QQQM(INVESCO NASDAQ 100)이 약 1억1000만원으로 가장 높았으며 ▷VOO(Vanguard S&P500, 약 9600만원) ▷SPLG(SPDR PORTFOLIO S&P500약 6900만원) ▷엔비디아(NVDA, 약 5000만원) ▷팔란티어(PLTR, 약 2900만원)가 뒤를 이었다.

미국증시를 대표하는 지수형 상장지수펀드(ETF)와 글로벌 빅테크가 투자자 선택을 주도한 것으로 분석된다.

메리츠증권은 서비스 출시를 기념해 ‘해외주식 모으기 이벤트’를 진행하고 있다. 이번 이벤트는 10월 31일까지 이어진다. 해외주식 모으기 서비스를 이용한 고객 중 총 1100명에게 소수점 미국 주식을 제공한다.

먼저 이벤트 기간 동안 금액 관계없이 주식모으기를 신청한 고객 중 1000명을 추첨해 엔비디아, 팔란티어, 애플, 알파벳A, 테슬라 중 무작위로 5000원 상당의 소수점 미국 주식을 지급한다.

추가로 누적 매수금액 100만원 이상을 기록한 고객 중 100명을 추첨해 1만원 상당의 소수점 미국주식을 제공한다.

이벤트 참여는 메리츠증권 홈페이지 또는 모바일트레이딩시스템(MTS) 이벤트 페이지에서 신청이 가능하며 11월 7일 경품이 지급될 예정이다.

김상수 메리츠증권 디지털사업담당 상무는 “해외주식 투자에 대한 관심이 꾸준히 확대되는 가운데, ‘해외주식 모으기 서비스’는 고객이 원하는 주기와 금액으로 손쉽게 글로벌 자산에 투자할 수 있다는 점에서 좋은 반응을 얻고 있다”며 “이번 이벤트를 통해 서비스 이용 고객에게 실질적인 혜택을 제공하고, 앞으로도 혁신적인 투자 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.