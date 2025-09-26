[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시가 전국에서 생활임금이 가장 높게 책정된 광역단체로 나타났다.

26일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 박정현(대전 대덕구) 의원이 각 지자체 생활임금 현황을 분석한 자료에 따르면 올해 전국 17개 광역자치단체 모두 생활임금제를 시행 중이다.

생활임금제는 최저임금보다 높은 임금 수준을 보장해 노동자들이 최소한의 인간적인 삶과 문화적 생활을 누릴 수 있도록 한다는 취지로 시행되고 있지만, 지역에 따라 생활임금액 편차가 큰 것으로 나타났다.

광역단체 중 올해 생활임금액이 가장 높은 곳은 광주다. 시급 1만2930원을 생활임금으로 책정해 시행 중이다.

이에 비해 가장 낮은 곳은 대구시로, 시급 1만1594원을 책정해 광주시에 비해 1336원 적었다.

이를 법정 근로시간 기준 월급(209시간)으로 환산했을 때 광주시는 270만2370원, 대구시는 242만3146원으로 약 28만원 차이가 났다.

17개 시도의 평균 생활임금액은 시간당 1만1천850원으로 지난해보다 약 2.6% 인상됐으며, 올해 법정 최저임금(1만30원)보다는 평균 18.1% 높은 수준이다.

전남은 올해 시급 1만1천930원을 생활임금으로 책정해 전국 평균을 웃돌았다.

올해 기준 전국 17개 광역자치단체가 모두 생활임금제를 시행하고 있지만, 226개 기초자치단체 중에서는 103곳만이 시행하고 있는 것으로 조사됐다.

또 기초자치단체 118곳은 생활임금 조례를 제정하지 않은 것으로 확인됐다.

현재 기준 내년도 생활임금액을 확정한 광역자치단체는 17곳 중 2곳에 불과하며 인천시는 1만210원, 광주시는 1만3303원을 각각 책정했다.

박 의원은 “생활임금제가 도입된 지 10년이 넘었지만, 지자체 간 조례 제정 여부와 생활임금액에서 여전히 편차가 존재한다”며 “생활임금제를 적극 도입하고 적용 범위를 확대해 민간 부문 저임금 해소에 앞장서야 한다”고 강조했다.