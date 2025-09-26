[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 내달 9일까지 고터·세빛 관광특구 내 위치해 고투몰과 반포한강공원을 잇는 지하 공공보행통로 애칭 공모전을 개최한다.

이번 공모전은 지하 공공보행통로에 상징성과 정체성을 부여하고, 관광객이 공간을 친근하게 기억할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

대상 구간인 지하 공공보행통로는 피카소벽화, 원더스트리트 전(展), 서울의 24시간 벽화 등 다양한 문화예술 작품 전시와 버스킹 공연, K-패션&뷰티 코칭스테이션 등 다채로운 문화 프로그램이 펼쳐지는 공간이다. .

공모 기간은 이달 25일부터 10월 9일까지 15일간이다. 한글 자수 10자 이내의 창작 문안을 제출하면 된다. 전문가들의 공정한 심사를 거쳐 대상(1명), 최우수상(2명), 우수상(2명) 총 5작을 선정할 예정이다. 수상자 전원에게는 상장 및 상금이 수여된다. 수상작은 10월 15일에 구청 홈페이지에서 확인 가능하며, 수상자에게도 개별 통보된다.

전성수 서초구청장은 “주민들의 창의적이고 톡톡 튀는 아이디어가 모여 지하 공공보행통로가 새 이름으로 거듭나길 바란다”며 “이번 공모전을 통해 해당 공간이 더욱 많은 이들에게 사랑받고, 지역 문화예술의 중심지로 자리매김하길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 서초구는 고품격 글로벌 관광도시 서초를 조성하기 위해 지난 24일 고터·세빛 관광특구 내 상인 및 관광 종사자 약 100명을 대상으로 서비스 역량강화 교육을 실시했다. 이번 교육은 외부 전문강사를 초빙해 친절 서비스 마인드 확립, 상황별 민원 응대 요령, 영어·중국어·일본어 등 다국어 소통 역량 강화에 중점을 두고 진행됐다.