[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진) 캐릭터로 ‘관악이와 별냥이’가 최종 확정됐다.

관악구는 전국 최초 청년친화도시 지정을 기념하며 개최한 ‘청년친화도시 관악 네이밍, 캐릭터 공모전’의 대상작을 공개했다. ‘관악이와 별냥이’는 관악산에 걸린 뭉게구름을 닮은 청년 ‘관악이’와 낙성대에 불시착한 외계 고양이 ‘별냥이’가 함께 관악구 곳곳을 여행하는 스토리를 담았다. 네이밍 부문 대상으로 선정된 ‘청춘대로, 관악’은 ‘청년이 하고 싶은 대로 할 수 있게 존중하고 지지하다’라는 의미와 ‘청년의 도전을 성공으로 이끄는 큰 길(大路)’이라 의미를 담고 있다.

지난 8월 진행된 공모전에는 총 404건의 작품이 접수됐다. 구는 온라인 투표를 포함한 3차례의 심사 과정을 거쳐 청년친화도시 관악구의 매력을 담아낸 8개 작품을 선정했다.

박준희 구청장은 “네이밍, 캐릭터 공모전으로 관악구는 본격적인 청년친화도시로 도약하는 첫 궤도에 올랐다”고 말했다.