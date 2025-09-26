[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군은 지난 24일 추석 앞두고 고령대가야시장과 상가 일대에서 전통시장과 지역 상가 이용을 독려하는 캠페인을 전개했다.

이날 행사에는 공무원과 유관기관·단체, 기업체 임직원 등 500여명이 참여했다.

이번 캠페인은 장기화하는 고물가와 저성장 기조, 그리고 소비 심리 위축으로 어려움을 겪는 전통시장과 지역 상가를 활성화하기 위해 마련됐다.

고령군과 기관·단체 임직원들은 온누리상품권 2600여만원을 구입해 제수용품과 생필품을 구매하며 지역 상권의 매출 증대에 힘을 보탰다.

고령군 관계자는 “9월부터 고령사랑상품권의 할인율을 높여 지역 상권에 활기를 불어넣고 민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 추진해 소비 진작 분위기를 확산시켜 나가겠다”며 “고령군 전통시장과 지역 상가 방문·이용에 군민들의 적극적인 동참을 부탁드린다. 지역에 꼭 맞는 시책을 연중 추진해 고령대가야시장을 비롯한 상권 활성화에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.