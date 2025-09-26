금천구청, 금천경찰서, 자율방재단 및 안전보안관 등 민관이 합동해 대응 낯선 사람이 주는 음식이나 선물 받지 않기 등 유괴 예방 안전 수칙 홍보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 어린이 유괴 예방 집중 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

최근 잇달아 발생한 어린이 유괴 시도가 사회문제로 떠오르고 학부모 불안이 커진 가운데 안전한 등굣길 환경을 조성하기 위해 나선 것이다.

우선 25일 민과 관이 합동하여 금나래초등학교 앞에서 어린이들과 보호자들에게 유괴 예방 안전 수칙을 홍보했다. 유성훈 금천구청장을 비롯해 구청 관계자, 금천경찰서 관계자, 자율방재단 및 안전보안관 등 20명 가량이 참석했다.

어린이들이 지켜야 할 안전 수칙은 ▲낯선 사람이 주는 음식이나 선물 받지 않기 ▲외출 시 반드시 보호자에게 목적지 알리기 ▲등하교 시 사람 많은 큰길로 다니기 ▲위험 상황에서 큰소리로 도움 요청하기 등이다.

보호자에게 필요한 안전 수칙으로는 ▲위급 상황 발생 시 112 신고 요령 알려주기 ▲보호자와 정한 안전한 길로만 다니도록 하기 ▲귀가시간 및 위치 미리 공유하기 ▲스마트 기기를 이용한 위치추적 기능을 사용하기 ▲보호받을 수 있는 장소를 미리 알려주기 등이 제시됐다.

구는 앞으로도 자율방재단 주도하에 진행되는 안전점검의 날 캠페인과 연계하여 매달 각 동의 초등학교를 중심으로 유괴 예방 캠페인을 지속적으로 진행할 계획이라고 밝혔다.

이와 함께 구는 민과 협력해 어린이 안전 위해요소를 함께 점검할 예정이다. 특히 어린이 하교시 경찰 순찰 및 폐쇄회로(CC)TV 집중 관제를 실시하는 등 어린이 안전을 지키기 위해 최선을 다할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 ”최근 어린이 유괴 시도 사건이 잇달아 발생하는 만큼, 이에 대한 예방과 대응이 어느 때보다 중요하다“며 ”어린이 안전을 최우선으로 삼아 아이들이 안심하고 학교를 다닐 수 있는 환경을 조성하겠다“고 전했다.