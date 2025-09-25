[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대는 25일 수성대 본관에서 중소벤처기업진흥공단 대구경북연수원과 대구시 지역혁신중심 대학지원체계사업(RISE)의 성공적인 추진을 위한 산학협력 거버넌스 구축협약식을 체결했다.

이번 협약식에는 서성규 연수원장과 수성대 김선순 총장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

두 기관은 대구 지역의 산업 생태계와 교육 혁신을 동시에 견인할 수 있는 모범적인 산학협력 모델을 구축하고 지자체·중소기업·대학 등 기관별 네트워크연계 지원체계 구축, AI 테스트베드 등 물적인적자원 활용 협력 등을 위한 지속 가능한 협력 체계를 마련한다.

수성대 김선순 총장은 “이번 협약을 통해 중진공과 지역 중소기업과 교육이 유기적으로 연결돼 미래 인재 양성과 지역 발전에 실질적인 기여를 할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

서성규 중소벤처기업진흥공단 대구경북연수원장은 “산학협력을 통해 저희 연수원과 우수한 지역중소기업의 기술력과 대학의 교육 역량이 시너지를 낼 수 있도록 적극 협력하겠다”고 전했다.