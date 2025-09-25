[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대 KIU대학일자리플러스센터는 지난 23일부터 3일간 교내 도서관 로비에서 ‘2025 FLY 취업페스타’를 개최했다.

이번 행사는 학생들의 진로 탐색과 취업 역량 강화를 지원하기 위해 마련된 취업 지원 행사로, 다채로운 프로그램과 외부 기관이 함께 참여해 의미를 더한다.

행사 기간 동안 학생들은 현직자 멘토링과 청년고용정책 연계 상담을 통해 실질적인 취업 정보를 얻을 수 있으며 △네컷 즉석사진 △푸드트럭 & 룰렛이벤트 △퍼스널컬러 진단 △취업타로 등 즐길 거리도 풍성하게 마련된다.

특히 전공별 맞춤형 멘토링이 진행돼 실질적 조언을 받을 수 있다. △9월 23일에는 기계·전기·건축·토목·철도·소방·화학 분야 △9월 24일에는 스포츠·간호·응급구조·상담심리·경찰·복지·부동산 분야 △9월 25일에는 사진영상·애니메이션·게임·디자인·뷰티·IT 분야 학생들을 대상으로 현직 전문가들이 멘토링을 제공한다.

이번 페스타에는 아진산업㈜, ㈜iM뱅크, 영남대학교의료원, 경상북도체육회, ㈜한중엔시에스 등 다양한 기업 및 기관(대구고용복지플러스센터, 대구광역시청년센터 등)이 참여해 현장감을 높인다. 이를 통해 학생들은 실제 산업 현장에서 요구되는 역량과 채용 정보를 보다 직접적으로 접할 수 있을 것으로 기대된다.

박기범 대학일자리플러스센터장은 “이번 FLY 취업페스타는 학생들이 현직 전문가와 직접 소통하며 취업에 한 발 더 다가갈 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 학생들의 눈높이에 맞춘 실질적인 취업 지원 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.