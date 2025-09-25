[헤럴드경제=장연주 기자] 아무런 유책 사유도 없는데, 사주팔자가 맞지 않는다는 이유로 이혼 소송을 제기한다면 이혼할 수 있을까. 무리하게 이혼 소송을 제기할 수는 있지만, 이혼 기각을 적극적으로 다툰다면 이혼이 되지 않을 것이라고 변호사가 조언했다.

지난 24일 양나래 변호사의 유튜브 채널에서는 결혼한 지 10년 넘은 40대 중반 남성 A씨의 사연을 공개했다.

A씨는 “저는 평소 사주, 궁합 등을 전혀 믿지 않지만, 아내는 분기별로 사주를 보러 가고 용하다는 점집 있면 보러 가는 걸 좋아한다”며 “결혼하기 전에도 세 군데에서 부부 궁합을 봤다. 아이가 유치원 갈 때, 이사할 때, 가구 배치할 때 등 매 순간 운세를 점쳤다”고 말문을 열었다.

A씨는 당초 "우리끼리 결정하면 되지, 뭘 그렇게까지 하냐"며 아내를 이해하지 못했다

하지만 아내는 “우리 좋자고 하는 거고, 좋은 게 좋은 거 아니겠냐?”고 말해 마음 편해지자는 생각에 따라갔다고 한다.

그런데, 어느 순간 아내가 이상하다는 생각이 들었다.

A씨는 “아내가 냉랭한 것 같으면서도 조금만 갈등 있으면 이혼을 입에 올렸다”며 “요즘엔 툭 하면 이혼 언급하고 ‘진짜 안맞는다’고 하니까 남자가 생겼나 싶었다”고 토로했다.

그러다가 A씨는 아내 휴대전화의 카카오톡 ‘나에게 보내기’ 채팅방을 확인했다가 깜짝 놀랐다.

해당 채팅방에는 “남편과의 인연은 이미 다 했다”, “함께 하는 건 악연이 길어지는 것”, “올해는 충이 많아 화가 크니 움직이면 안된다”, “내년 여름 음력 6월 수 기운이 강해질 때 헤어져야 한다. 그때 갈라져야 후복이 있다” 등의 내용이 담겨 있었다.

결국 A씨가 이에 대해 따지자 아내는 “용하다는데 여러군데 가봤는데 무조건 내년에는 이혼해야 한다고 하더라. 이혼 안하면 내가 큰 사고 나서 잘못될 수도 있다고, 단명할 수 있다고 했다”고 오히려 당당하게 말했다.

그러면서 아내는 “나한테 큰일 생기면 당신이 책임질 거냐. 그런데 책임지려고 해도 이미 이 세상에 내가 없으면 어쩔 거냐. 이왕 알게 됐으니까 내년 여름에는 이혼하자”며 적극 이혼을 요구했다.

이에 A씨는 “제가 바람피운 것도 아니고 잘못한 것도 없고 부부 사이에 문제도 없었다. 이혼하고 싶지 않다”며 “아내가 협의 이혼을 안해주면 무조건 소장 접수한다고 하는데, 그러면 진짜 이혼할 수밖에 없는지, 이혼을 막을 방법을 알려달라”고 고민을 털어놨다.

양 변호사는 “남편에게 아무 유책 사유가 없는데 ‘당신이랑 살면 내가 단명한다’는 이유로 이혼을 요구하는 건 당연히 이혼 사유가 되지 않는다”며 “아내가 무리해서 이혼 소송을 제기할 수는 있지만, 남편이 이혼 기각을 적극적으로 다툰다면 이혼이 되지 않을 것”이라고 조언했다.