관광숙박·주민참여 사례 직접 확인…맞춤형 정책 모색

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시의회 의원 연구단체 ‘영주시 빈집 활용 방안 연구회’가 25일 포항시를 찾아 빈집 활용 우수사례를 직접 눈으로 확인했다.

이날 견학에는 연구단체 대표 전규호 의원을 비롯해 시의원, 관계 공무원, 연구진 등 10여 명이 참여했다.

포항시청 공동주택과 관계자들은 시의 빈집 현황과 정책 추진 과정을 설명하며, 현장의 생생한 사례를 공유했다.

의원들은 자료를 살피는 데 그치지 않고, 실제 운영 방식과 주민 참여 과정에 대해 질문을 이어가며 현장의 열기를 느꼈다.

견학단은 특히 ▲빈집을 관광형 숙박시설로 재탄생시킨 ‘스테이송 게스트하우스’ ▲농림축산식품부 ‘행복농촌 만들기 콘테스트’에서 대상을 받은 ‘봉좌마을’의 주민 주도 유휴시설 활용 사례를 방문했다.

오래된 건물이 새롭게 살아나는 모습을 직접 눈으로 확인하고, 주민들의 운영 방식과 현장의 분위기를 몸소 체감했다.

이번 현장 방문을 통해 연구단체는 영주시 현실에 맞는 빈집 활용 전략을 모색하고, 향후 정책 추진 과정에서 지자체 간 협력 네트워크를 구축하는 계기로 삼았다.

전규호 대표 의원은 “포항시 사례는 영주시가 직면한 빈집 문제 해결과 지역 발전 전략 수립에 큰 도움이 될 것”이라며, “직접 보고 듣고 느낀 경험을 바탕으로, 영주시만의 효율적이고 지속가능한 정책을 연구 결과에 충실히 반영하겠다”고 밝혔다.

해당 연구회에는 전 대표 의원을 비롯해 우충무·심재연·손성호·김주영· 김세연 의원 등이 참여한다.