대만 타이베이서 ‘삼성 OLED IT 서밋 2025’ 2029년까지 노트북·모니터용 OLED 4배 성장 인텔, 에이서 등 파트너사들과 협력 다져 삼성디스플레이, 2분기 시장 점유율 74% 달성

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성디스플레이가 글로벌 노트북·모니터 제조사 등과 만난 자리에서 굳건한 파트너십을 바탕으로 IT OLED 분야의 대세화를 이끌겠다고 밝혔다.

삼성디스플레이는 25일 대만 타이베이 그랜드메이풀 호텔에서 IT 분야 글로벌 기업들을 초청해 ‘삼성 OLED IT 서밋 2025’를 개최했다.

삼성디스플레이의 IT OLED 기술력과 미래 비전을 공유하는 이번 행사는 작년에 이어 올해 두 번째로 열렸다. 인텔을 비롯해 에이서, AOC, 에이수스, 벤큐, 델, 기가바이트, HP, 레노보, MSI, 필립스, 뷰소닉 등에서 총 400여명이 참석했다.

이종혁 대형디스플레이사업부장 겸 IT사업팀장(부사장)은 기조연설에서 “IT OLED 대세화가 이제 시작된 만큼 세트, 부품, 소프트웨어 등의 구성원들이 협력해 시장을 선점하고 거대한 파도를 함께 만들자”고 강조했다.

시장조사기관 옴디아에 따르면 노트북·모니터에 들어가는 IT OLED가 전체 디스플레이에서 차지하는 비중(출하량 기준)은 2024년 약 3%였지만 2029년 약 13%까지 성장할 것으로 예상된다.

삼성디스플레이의 올해 상반기 노트북·모니터용 OLED 패널 출하량은 약 490만대로, 전년 동기 대비 약 50% 증가했다. 특히 올 2분기에는 주요 다른 업체들보다 4배 이상 출하해 시장점유율 74%를 달성했다.

중국 최대 전자상거래기업 징둥닷컴의 조 치아오 전자사업부 모니터 부문 책임자는 “중국 게임산업이 급성장하면서 게이밍 IT 제품에 대한 소비자들의 관심도 높아지고 있다. 화질이 우수한 OLED 모니터 판매량은 앞으로도 빠르게 증가할 것”이라고 말했다.

삼성디스플레이는 이번 행사에서 기존 프리미엄 라인업 외에 구동 부품을 하나의 IC(집적회로)로 통합해 가격 경쟁력을 높인 메인스트림 제품을 소개했다.

아울러 차세대 저전력 기술로 주목받는 ‘UT 원(One)’ 제품을 탑재한 노트북도 전시했다. 산화물 TFT 기술을 적용한 UT 원은 IT OLED 패널 최초로 1Hz 가변주사율을 구현했다. 콘텐츠에 따라 주사율을 전환해 배터리 사용 시간을 늘린 것이 특징이다.

이번에 전시한 UT One 탑재 노트북은 일반 OLED 패널을 탑재한 제품보다 배터리 사용 시간이 약 3시간 더 길다.