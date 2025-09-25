[헤럴드경제=나은정 기자] 충남 천안의 한 어린이집에서 한살배기 원아들을 수차례 학대한 정황이 드러나 경찰이 수사에 착수했다.

25일 충남경찰청에 따르면 경찰은 아동복지법 위반 혐의로 천안 모 어린이집 원장 A씨와 보조교사 B씨를 입건해 조사하고 있다.

이들은 지난 4월쯤부터 약 두 달간 원아 4명을 수십차례 잡아당기거나 때리고, 이불을 강제로 뒤집어씌우는 등 학대한 혐의를 받고 있다. 피해 아동들은 모두 한 살배기로 알려졌다.

학대 정황은 어린이집 관할 구청 공무원이 지난 5월 지역 내 어린이집 폐쇄회로(CC)TV 설치·운영 실태를 점검하는 과정에서 확인됐다. 해당 공무원은 학대 정황을 포착한 뒤 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

한편 이 어린이집은 지난 7월부터 두 달간 직원들의 근무 시간을 100차례 이상 허위로 작성해 보조금을 과다 청구한 사실도 적발됐다. 구청은 이에 대해 1개월 영업정지의 행정처분을 예고한 상태다.

경찰 관계자는 “확보한 CCTV 영상을 분석해 학대 행위를 확인했다”며 “피해 아동 부모와 피의자 조사를 마쳤으며, 조만간 사건을 검찰에 송치할 예정”이라고 밝혔다.