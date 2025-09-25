압구정 나홀로보다 상계동 신축이 낫다?[김인만 김인만 부동산연구소 대표×머니페스타]

[헤럴드경제=홍승희 기자] ‘6·27 대출규제’와 ‘9·7 주택공급 확대방안’. 각종 규제가 쏟아지면서 부동산 시장에 혼란이 감지되고 있습니다. 오르는 곳만 계속 오르는 ‘똘똘한 한 채’ 기조도 더욱 심화하고 있는데요.

이 같은 시기에 부동산 투자 전략은 어떻게 가져가야 할까요?

10월 16~17일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열리는 헤럴드 머니페스타 연사로 서는 김인만 김인만부동산경제연구소 대표에게 미리 들어봤습니다.

김 대표는 머니페스타에서 ‘실패 없는 재개발·재건축 투자’를 주제로 연단에 섭니다.

‘부동산계 임영웅’이라 불리는 김 대표는 부동산360을 만나 <서울 아파트 오늘이 최저가? 지금도?><올해와 내년 부동산 생존법 이렇게 다르다><상급지 나홀로 아파트 vs 하급지 대장 아파트><9·7 공급대책으로 OO가 더 오른다?> 등 핵심적인 내용을 미리 전했습니다.

김 대표가 말하는 부동산 투자 전략, 영상으로 확인해보시죠.

‘헤럴드 머니페스타 2025’

▶주관 : 헤럴드경제

▶일시 : 2025년 10월 16일(목)~17일(금) 오전 10:00~18:00

▶장소 : 서울코엑스 그랜드볼룸(1F)

▶주제 : 부의 세계로 가는 지름길/Wealth Navigation