민선8기 슬로건 ‘행정도시를 넘어 문화와 교육의 중심지로’ 성과 가시화 교육부 評 “자연·역사·시민참여를 하나의 인문 브랜드로 묶어낸 독창성이 돋보였다”

[헤럴드경제=박준환 기자]민선8기 백영현 포천시장이 ‘행정도시를 넘어 문화와 교육의 중심지로’라는 슬로건을 내걸고 품격 있는 인문도시 구현을 핵심 시정 기조로 삼은 지 3년. 이 정책이 이제 구체적인 성과로 빛을 발하고 있다. 포천시는 행정 중심의 도시 이미지를 벗어나 시민의 삶의 질을 높이는 문화와 교육의 허브로 자리매김하고 있다.

백 시장은 ‘모든 시민이 가치 있고 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 포천을 문화와 교육의 중심지로 성장시키겠다’는 강력한 의지를 밝혀 왔다. 이 비전은 단순한 구호에 그치지 않고, 다양한 제도와 사업을 통해 현실로 구현되고 있다. 특히, 지역의 고유한 특성을 반영한 인문도시 정책은 전국적으로 주목받는 선도 모델로 떠오르고 있다.

▶교육부 선정, 국가 공인 브랜드 확보

2023년, 포천시가 경기북부 지자체 최초로 교육부 인문도시지원사업에 선정되며 인문학 도시로서의 새로운 가능성을 인정받았다. 이는 단순한 사업 선정을 넘어, 포천의 독창적인 인문도시 비전이 국가로부터 공식적인 인정을 받았다는 점에서 큰 의미를 가진다.

포천시는 대진대학교와 협력하여 ‘경기북부 첫 인문도시, 주상절리 포천’ 프로그램을 운영했다. 이 프로그램은 포천의 핵심 지질·문화자산인 한탄강 주상절리를 인문학적 시각으로 재해석하여 ‘지역 특성과 인문교육의 융합’이라는 새로운 모델을 제시하며 큰 주목을 받았다.

교육부는 “포천은 자연·역사·시민참여를 하나의 인문 브랜드로 묶어낸 독창성이 돋보였다”고 평가하며, 지속적인 성과를 통해 포천이 경기북부 인문도시의 중심으로 자리매김할 것이라는 기대감을 드러냈다. 이번 교육부 선정은 포천시가 전국 인문도시 담론에서 중요한 역할을 하는 계기가 될 전망이다.

▶시민이 만든 첫 조례, 시민이 주도하는 정책으로

2023년 포천시에서는 포천시 지방자치 역사상 최초의 주민발안 조례인 「포천시 인문도시 조성 조례」가 탄생했다. 이 조례는 단순한 행정 주도의 법이 아니라, 시민이 직접 제안하고 서명으로 힘을 모아 제정되었다는 점에서 큰 의미가 있다. 일회성 이벤트에 그칠 수 있었던 인문도시 정책이 법적 장치로 뿌리내리면서, 향후 시장이나 행정 책임자가 바뀌어도 중단 없이 지속될 수 있는 안전장치가 마련된 것이다.

시민들은 이 조례 제정에 대해 “인문도시 정책이 행사로 끝날까 걱정했는데 조례로 자리 잡으니 믿음이 간다”며 환영의 뜻을 밝혔다. 전문가들 역시 “주민발안 조례는 포천의 인문도시 정책이 시민, 의회, 행정이 함께 만든 사회적 합의라는 것을 보여주는 상징적 성과”라고 평가했다.

포천시는 시민들의 직접적인 정책 참여 확대를 목표로 올해 ‘인문도시 추진위원회’ 조례 개정을 추진한다. 이는 살기 좋은 도시를 만드는 데 있어 시민의 주도적인 참여가 중요하다는 인식을 확산시키는 데 큰 영향을 미칠 것으로 기대된다.

▶포천시, ‘일상 속 인문학’으로 시민의 삶을 바꾸다

포천시의 인문도시 정책이 거창한 선언을 넘어, 시민들의 삶 깊숙이 파고들며 구체적인 변화를 만들어내고 있다. 마을회관, 경로당 등 친숙한 공간이 학습의 장으로 탈바꿈하면서, ‘참여와 학습’은 이제 포천시민의 새로운 일상이 되었다.

포천시는 ‘평생학습마을’을 통해 마을 단위 학습 네트워크를 구축했으며, 마을 경로당으로 직접 찾아가는 교육인 ‘은빛아카데미’는 어르신들의 뜨거운 호응을 얻고 있다. 이 두 사업은 지역 공동체의 결속력과 자생력을 강화하는 든든한 토대 역할을 하고 있다.

명사 초청 대규모 강연인 ‘포천 인문아카데미’는 도시 브랜드를 알리는 대표 프로그램으로 자리 잡았다. 2023년부터 2025년 8월까지 누적 5040여명의 시민이 참여했으며, 2024년 자체 설문조사에서는 99.7%의 높은 만족도를 기록했다.

한 시민은 “TV에서만 보던 명강사들을 고향에서 만날 수 있어 행복했다”며 인문도시 정책이 가져온 긍정적인 변화를 전했다.

올해는 포천의 지역 특성을 반영한 ‘찾아가는 인문살롱’이 특히 주목받고 있다. 포천을 4개 권역으로 나누어 집 근처에서 수준 높은 교육을 제공함으로써, 특정 계층에 치우치지 않고 직장인들도 쉽게 참여할 수 있게 했다.

이러한 변화에 대해 전문가들은 “시민의 일상과 생활 공간 속으로 들어왔을 때 비로소 힘을 갖는다”며 “포천의 인문학 정책이 시민의 삶을 구체적으로 바꿔낸 성공적 사례”라고 평가했다. 이외에도 신중년의 재도약과 재취업을 돕는 ‘신중년 인생대학’ 등 다양한 정책을 통해 지속 가능한 문화 생태계가 구축되고 있다.

▶전국 최초 ‘평생교육 직류’ 신설

2025년, 포천시는 전국 기초자치단체 가운데 처음으로 평생교육 직류를 신설해 공무원 채용·임용분야에 ‘평생교육’이라는 새로운 영역을 공식화했다.

과거 일반행정 공무원이 순환보직 형태로 업무를 맡아 전문성과 사업 연속성이 부족했던 한계를 극복하기 위한 조치다. 인문·평생교육 업무를 전담하는 전문 공무원을 선발하고 배치해 인문도시 정책을 행정 시스템 속에 뿌리내린 혁신 행정으로 평가받는다. 이를 통해 포천시는 장기적으로 ‘전문인력→ 정책 안정성→ 시민 체감 확대’라는 선순환 구조를 구축할 수 있게 되었다.

▶평생학습 기획특구, 지역 혁신을 여는 거점

포천시가 인문도시 정책을 도시의 미래 경쟁력으로 확장하기 위해 ‘평생학습 기획특구’ 조성을 추진한다. 단순한 교육사업을 넘어, 교육과 문화, 산업, 관광이 융합된 종합 플랫폼을 구축하려는 혁신적인 시도라고 할 수 있다.

‘평생학습 기획특구’는 특정 지역을 학습 혁신의 실험실로 삼아 다양한 제도와 프로그램을 자유롭게 적용하고 확산하는 제도적 장치다. 포천시는 이 특구에 평생학습마을, 은빛아카데미, 신중년 인생대학 등 기존의 성과 높은 사업들을 집약하여 ‘학습→일자리→지역 활력’으로 이어지는 선순환 모델을 만들어 낼 계획이다.

특히 농촌 지역의 폐교나 유휴 공간을 학습·문화 거점으로 활용하는 방안을 적극적으로 논의하며 지역사회에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다. 이러한 시도는 인문·평생학습을 시민의 개인적 배움 차원을 넘어 지역 혁신전략으로 확장하는 포천시의 비전을 보여준다.

▶성과로 드러난 변화

2022년 이후 포천시의 평생교육이 단순한 양적 확대를 넘어 질적 도약을 이루며 도시 경쟁력의 핵심 자산으로 자리매김하고 있다. 예산은 63억원에서 154억원으로 2.4배 늘어났고, 참여자 수는 1만명에서 4만명으로 증가했다. 프로그램 수 또한 17개에서 59개로 3.5배 확대되면서 평생교육이 이제 일부 계층의 전유물이 아닌, 시민 누구나 누릴 수 있는 기본 권리로 자리 잡았다.

특히 세부 프로그램에서는 더욱 눈에 띄는 변화가 있었다. 노년층을 위한 ‘은빛아카데미’는 참여자가 5.8배나 늘어나 고령사회에 대응하는 대표 모델로 부상했다. ‘평생학습센터 인문학당’은 6.8배 성장하여 지역 곳곳을 지식과 교양의 거점으로 탈바꿈시켰고, 장애인 맞춤 프로그램도 3배 가까이 확대되면서 포용과 형평성의 가치를 실천하는 교육도시로서의 위상을 높였다.

이러한 변화는 단순한 통계의 성장이 아니다. 시민의 학습권 보장과 더불어 지역 공동체 재구성을 이끄는 원동력이 되었다. 학습을 통해 성장한 시민은 지역 문제 해결에 더 적극적으로 참여하게 되며, 이는 지역 민주주의의 성숙과 사회적 신뢰로 이어진다. 또한, 튼튼한 학습 기반은 인구 유입 및 정주율 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

포천의 평생교육은 이제 ‘공부하는 도시’를 넘어, 시민 성장이 곧 도시 성장으로 이어지는 선순환 구조를 구축하며 미래 세대를 위한 지속 가능한 지식 생태계를 만들어가고 있다.

▶‘인문도시’ 포천, 지속 가능한 미래를 향한 진화

포천시가 단순한 행사성 인문 정책을 넘어 제도, 인프라, 전문인력을 갖춘 지속 가능한 도시 정책으로 진화하고 있다. 교육부 인문도시 지원사업 선정, 주민발안 조례 제정, 전국 최초 평생교육 직류 신설 등 연이은 성과를 통해 포천시만의 독보적인 인문도시 궤적을 만들어가고 있다는 평가다.

물론 해결해야 할 과제도 남아 있다. 인문도시 정책의 추진력을 뒷받침할 수 있는 청소년, 노년층, 직장인, 이주민, 장애인 등 모든 시민이 공유할 수 있는 인프라 구축이 시급하다.

포천시는 이러한 한계를 인식하고, 포천과 소흘권역에 평생학습관을 개관하여 인프라를 확충하고, 인문도시 사업을 통합적으로 운영할 컨트롤타워를 구축할 계획이다.

포천시가 향후 평생학습관 완공과 더불어 평생교육 전담 부서와 전문 인력이 함께 인문 정책을 완성해 나간다면, 그동안 쌓아온 성과들이 더욱 시너지를 낼 것으로 보인다.

박인정 홍보담당관은 “시민들이 직접 인문학의 가치를 체감하고 나누는 모습에 큰 보람을 느낀다”며, “이러한 시민들의 뜨거운 호응이야말로 공무원들이 즐겁게 일하는 원동력이자, 활기찬 공직사회를 만드는 핵심”이라고 했다.

인문 프로그램에 대한 시민들의 긍정적인 반응은 이들의 사기를 높이고, 더욱 적극적으로 행정 서비스에 임하게 하는 선순환 구조를 만들고 있다. 이는 단순한 행정 기관을 넘어 시민과 함께 호흡하며 도시의 미래를 만들어가는 활기찬 공직사회의 면모를 보여준다.

포천시는 앞으로도 시민들의 의견을 적극적으로 수렴하며 시민과 함께 만들어가는 인문도시 구현에 박차를 가할 계획이다. 포천시가 그려나가는 인문도시의 미래는 시민과 공무원이 함께 만들어가는 지속 가능한 공동체 모델로서 그 가치를 높여가고 있다.