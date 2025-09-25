‘제9회 이호철통일로문학상’ 본상 수상 “제주 4·3사건에 천착…벗어날 수 없어” 특별상엔 ‘마산’ 김기창 작가 선정

[헤럴드경제=김현경 기자] “작가는 정년이 없는 인생길입니다. 그렇기에 죽지 않고 서서히 사라지는 것이라 생각합니다. 앞으로도 계속 쓸 것입니다.”

‘제9회 이호철통일로문학상’ 본상을 수상한 한국 문단의 거목 현기영(84) 작가는 25일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 기자회견에서 “늙어서도 글을 쓰고 있는 모습을 심사위원들이 기특하게 여기신 것 같다”며 감사를 표했다.

‘이호철통일로문학상’은 은평구 불광동에서 50여 년 동안 작품 활동을 한 통일 문학의 대표 문인 고(故) 이호철 작가의 문학 활동과 통일 염원의 정신을 기리고 향후 통일 미래의 구심적 활동을 지향하고자 2017년 은평구에서 제정한 문학상이다.

올해 본상을 수상한 현기영은 1941년 제주도에서 태어나 어린 시절 직접 겪은 제주 4·3사건의 비극에 천착해 온 작가다. 1975년 단편소설 ‘아버지’로 등단한 후 1978년 발표한 소설 ‘순이 삼촌’로 주목 받았다. 이후 50년 동안 제주와 민중의 삶, 역사적 상처를 치열하게 그려 왔다. 최근 발표한 장편소설 ‘제주도우다’는 그의 문학적 역정의 집대성으로 평가받고 있다.

그는 분단과 냉전 등 한국 현대사의 아픈 상처들을 문학을 통해 증언하며 폭력과 억압에 맞섰다. 이를 통해 역사적 기억과 평화의 가치를 전달하는 역할을 해 왔다.

권성우 이호철통일로문학상 선정위원장은 “1회 수상자인 김석범 이래 한국어로 작품을 쓴 한국 국적 작가가 본상 수상자가 된 적이 없었기 때문에 이번 현기영의 수상은 한층 뜻깊다”며 “현기영은 문학적 생애 전체를 제주 4·3의 형상화에 바쳐 왔다. 최근에 발간한 ‘제주도우다’는 제주 사건의 총본산 같은 작품으로, 제주의 정서를 곡진하게 이해하고자 하는 작가의 관점이 드러나 있다”고 선정 경위를 설명했다.

현 작가는 “제가 필생의 문학적 화두로 삼아 온 제주 4·3은 한반도에 분단을 강요하는 미국과 소련에 맞서 궐기한 사건이다. 그 때문에 제주는 궤멸적 참사를 당했다”며 “그때 희생당한 3만 원혼들이 아직도 작가인 나를 붙잡고 놓지 않고 있다. 세상에서 가장 아름다운 나라 제주도, 한때 가장 불행했던 그 나라에서 나는 차마 벗어날 수 없었고, 앞으로도 벗어나지 못할 것”이라고 말했다.

그는 제주도가 한국의 일부분인데 가혹한 참사에 대해 본토 사람들은 관심이 없었다는 점에 안타까움을 표하며 “이런 사건을 망각해 버리는 건 인륜으로서 도리도 아니고, 3만명의 민간인이 죽었다는 것을 우리가 등한시하고 잊어버리면 그런 사건이 다시 반복될 수 있다. (지금) 세상에 계엄령이 일어날 줄 았았나. 마찬가지”라고 강조했다.

이어 “나는 4·3을 총체적으로 바라보려 했는데 세부적인 것도 굉장히 중요하다. 작가가 바라보는 것은 극히 일부일 수밖에 없다. 젊은 작가들이 세세한 부분을 다뤘으면 좋겠다”고 덧붙였다.

이호철통일로문학상 특별상은 김기창(47) 작가에 돌아갔다. 1978년 경상남도 마산에서 태어난 김기창은 2014년 소설 ‘모나코’로 문단에 데뷔한 뒤 ‘방콕’, ‘기후변화 시대의 사랑’, ‘마산’ 등에서 사회적 약자와 주변부의 삶, 기후·이주·불평등 등 동시대 문제를 깊이 탐구해 왔다.

그는 지난해 발표한 ‘마산’에서 심각한 주제를 유쾌하고 해학적인 문체로 풀어내면서도 깊이 있는 문제의식을 보여줬다. 문학상 운영위원회는 참신한 서사 구성과 시대를 관통하는 통찰을 높이 평가하며, 앞으로도 한국 문단에 신선한 바람을 불어넣을 것으로 기대해 특별상 수상자로 선정했다.

김 작가는 “‘마산’을 쓸 때 제일 고민스러웠던 부분이 제목이었다. 2012년 창원에 흡수 통합되면서 도시 이름 자체가 사라진 상황이었다”며 “가장 염두에 둔 것은 지방소멸과 쇠퇴였다. 마산에 살고 있는 20대들을 인터뷰하면서 제가 어렸을 때의 호황 분위기가 완전히 사라졌구나 느꼈다”고 말했다. 그는 이어 “이분들이 뭘 잘못한 게 아니라 구조적 문제 때문에 반강제적으로 자기가 살아온 고향을 떠날 수밖에 없는 현실을 보여주고 싶었다”고 말했다.

그는 또 “앞으로도 사회적 약자에 관심을 갖고 사회가 좀 더 나은 방향으로 나아가는 데 역할을 할 수 있는 작품을 쓰도록 노력하겠다”고 밝혔다.

김미경 은평구청장은 “은평구는 이호철 작가의 뜻을 기리며 통일의 가치를 계승하는 지역으로서 큰 자부심을 느끼고 있다”며 “앞으로도 이호철통일로문학상이 평화를 향한 문학적 통로로서 많은 문학인에게 영감을 주고, 그 가치를 더해가도록 하겠다”고 전했다.

시상식은 오는 26일 이호철북콘서트홀에서 개최된다. 본상 수상자에게는 4000만원, 특별상 수상자에게는 2000만원의 상금이 수여된다.