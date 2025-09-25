영주 용마루1·맨발걷기공원, 12만 송이 꽃무릇 만개로 시민 발길 유혹

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주 용마루 1공원과 영주소방서 앞 맨발 걷기 공원 산책로가 붉은 꽃무릇으로 물들었다.

지난 5월 심은 12만 본의 꽃무릇이 한낮 햇살을 받아 선명한 붉은 빛을 뽐내며 시민과 관광객들의 발길을 붙잡고 있다.

25일 찾은 용마루 1공원. 산책로를 따라 이어진 꽃무릇은 마치 붉은 카펫처럼 펼쳐졌다.

카메라를 든 가족 단위 방문객은 꽃 사이를 걸으며 사진을 찍고, 노년층 시민은 손을 잡고 천천히 걸으며 가을 정취를 음미했다.

“바람에 꽃잎이 살랑이는 모습이 정말 아름다워요. 계절의 변화를 이렇게 가까이에서 느끼는 건 처음이에요.” 한 관람객이 감탄하며 말했다.

총 면적 약 6000㎡의 두 공원은 이번 시즌 새로운 가을 명소로 떠올랐다. 주말이면 붉은 물결 속에서 산책하고 사진을 찍는 시민들로 북적이며, 추석을 맞아 고향을 찾은 귀성객들의 방문도 이어지고 있다. 꽃무릇 개화는 10월 초까지 이어질 전망이다.

임정옥 영주시 공원관리과장은 “올해 첫 시도로 안정적인 활착을 최우선으로 두었는데, 봄에 심은 꽃무릇이 건강하게 꽃을 피워 시민들이 계절의 변화를 생생히 느낄 수 있게 됐다”며 “앞으로도 방문객들이 편안히 관람할 수 있도록 관리와 안내를 게을리하지 않게다”고 말했다.

시는 이번 성과를 바탕으로 지속적인 관리와 추가 식재를 통해 꽃무릇을 영주의 대표 가을 경관 자원으로 키워 나갈 계획이다.